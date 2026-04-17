В суд по делу "Правительственной ОПГ" в Самаре вызовут жителей

Суд Ленинского района Самары должен вызвать пострадавших по делу бывшего вице-губернатора Самарской области Виктора Кудряшова и бывших министров. Пострадавшими считают представителей правительства и некоторых горожан.

Как сообщили Волга Ньюс участники процесса, сейчас в суде исследуют материалы дела "Правительственной ОПГ". Например, стало известно, что какие-то телефонные разговоры были прослушаны и записаны. В ближайших заседаниях должны продолжить исследовать материалы дела. После этого суд приступит к допросу потерпевших. Как говорят участники процесса, потерпевшими считают правительство региона и жителей, которым помешало строительство станции метро. Предполагается, что их должны вызвать и выслушать.

Напомним, перед судом предстала группа из бывших сотрудников правительства Самарской области. По версии следствия, в группировку вошли экс-председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов, министр финансов Андрей Прямилов, а также бывшие министры строительства Николай Плаксин и Михаил Асеев. Им вменяют в вину злоупотребление должностными полномочиями в составе организованного преступного сообщества при строительстве станции метро "Театральная", что привело к увеличению стоимости работ. Пока шло расследование, Андрей Прямилов умер.

Силовики считают, что организатором "Правительственной ОПГ" мог быть Виктор Кудряшов. Сначала, по версии обвинения, провернуть махинации он предложил министру строительства Николаю Плаксину, потом директору Управления капитального строительства (на тот момент) Михаилу Асееву, а позже министру финансов региона Андрею Прямилову. По данным следствия, в "Правительственную ОПГ" могли входить и "другие неустановленные лица".