Женатый самарец понадеялся на онлайн-знакомство, но стал жертвой мошенницы

В полицию Куйбышевского района Самары обратился 34-летний работник автосалона, сообщает ГУ МВД по Самарской области. Он сообщил, что стал жертвой онлайн-мошенницы.
Мужчина, состоящий в браке, сообщил, что познакомился в интернете с девушкой, которая представилась жительницей Самары. В ходе переписки собеседница предложила встретиться в кинотеатре. Заявитель воспринял предложение всерьез и согласился на свидание.
В процессе общения злоумышленница под предлогом бронирования места встречи и иных сопутствующих расходов убедила потерпевшего перевести ей денежные средства в размере 19,5 тысяч рублей.
Когда "девушка" не явилась на встречу и прекратила выходить на связь, заявитель осознал, что стал жертвой обмана, и обратился за помощью в полицию.
Возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся оперативно‑разыскные мероприятия, направленные на установление личности и местонахождения мошенников.
