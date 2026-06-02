Жительница Жигулевска предстанет перед судом за фиктивную регистрацию мигрантов

Полиция Жигулевска пресекла факт фиктивной регистрации иностранцев, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным правоохранителей, 29-летняя местная жительница незаконно поставила на миграционный учет в своей квартире 7 мигрантов.

"Ранее не судимая местная жительница предупреждалась сотрудниками полиции об ответственности в случае нарушения миграционного законодательства, но все равно преступила закон. Злоумышленница признала вину в совершении противоправного деяния", — отмечается в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в РФ".