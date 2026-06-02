В руки тольяттинских полицейских попался мужчина с крупной партией каннабиса

В середине мая сотрудники ГАИ на контрольно-пропускном пункте "Рубеж" в Тольятти задержали подозреваемого в покушении на сбыт наркотических средств. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Правоохранители остановили для проверки автомобиль ВАЗ 2110 с номерами Оренбургской области. Они заметили, что водитель сильно нервничает и торопит их. Тогда госавтоинспекторы решили досмотреть автомобиля.На заднем сиденье они обнаружили и изъяли пакет с 182 граммами каннабиса.

Для дальнейшего разбирательства 30-летнего водителя (жителя Санкт-Петербурга) доставили в территориальный отдел полиции, а машину поместили на спецстоянку.

В ходе опроса мужчина пояснил, что планировал сделать тайники-закладки и приобрел партию наркотиков через Интернет, забрал в лесу и ехал в Оренбургскую область, на свою малую Родину.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на незаконный сбыт наркотического средства в крупном размере". Сейчас он заключен под стражу.