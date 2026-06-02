16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В России появится детский банк: запуск намечен на осень Каждый второй молодой россиянин пользуется Пушкинской картой Молодые россияне хотят получать доход от сбережений каждый день Подушка вместо путешествий: молодежь превратила сбережения в ежедневный ритуал Крупные банки повышают ставки по вкладам в противоход снижению ключевой

Банки Финансы

В России появится детский банк: запуск намечен на осень

САМАРА. 2 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 66
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Осенью 2026 года специально для детей и подростков от 6 до 14 лет ВТБ запустит онлайн-банк, где ребята смогут самостоятельно следить за своими тратами, учиться копить и повышать финансовую грамотность. Об этом в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-26) сообщила первый заместитель президента — председателя правления банка Ольга Скоробогатова.

Эксперты отмечают, что востребованность сервиса будет в основном обеспечена текущей клиентской базой банка — зарплатными клиентами, которым удобно открыть детскую карту в привычном банке, не создавая отношений с другими организациями. Это позволит госбанку удерживать семьи в рамках своей экосистемы. Вместе с тем технологически подкованная аудитория уже пользуется приложениями конкурентов, поэтому привлечь её можно будет только заметным превосходством в функционале или образовательной составляющей.

Согласно анонсу, юные клиенты получат доступ к переводам по номеру телефона, оплате покупок по QR-коду и мобильной связи. В приложение встроят чат-бота, адаптированного под детские вопросы о финансах, и "умную ленту" — она будет предупреждать о мошеннических схемах, предлагать обучающие игры и советы, как накопить на мечту.

Для подростков старше 14 лет готовят механизм "второй руки": если сумма покупки превысит заранее заданный лимит, операция потребует одобрения законного представителя. "Наше приложение будет расти вместе с ребёнком — и по формату, и по содержанию. А родители смогут направлять и поддерживать своих детей благодаря современным цифровым сервисам", — прокомментировала Скоробогатова.

Услуги детского банкинга уже предлагают несколько крупных российских банков, развивающих карточные продукты с родительским контролем. ВТБ намерен выделить свой сервис за счёт интеграции с семейной экосистемой и усиленных функций родительского мониторинга.

Гид потребителя

Последние комментарии

Петр Югов 27 октября 2025 08:55 Сбербанк объявил режим работы 3-7 ноября

Отличная новость для тех, кто планирует банковские операции на праздники.

Петр Югов 25 сентября 2025 09:32 "Стильно, модно, молодежно": зачем банки выпускают светящиеся карты

Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.

Олег Васильев 23 мая 2025 05:37 Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно"

Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде

Михаил Назаров 20 мая 2025 10:01 Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5