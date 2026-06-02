Самарский завод "Продмаш" стали контролировать структуры Аркадия Ротенберга

Самарский завод "Продмаш" на 75% контролируется лицами, близкими к группе "Нацпроектстрой" (та в свою очередь, согласно многочисленным сообщениям СМИ, связана с одним из самых известных российских бизнесменов Аркадием Ротенбергом и Госкорпорацией "ВЭБ.РФ"), пишет "Самарское обозрение".

"Завод "Продмаш" был создан на базе одноименного обанкроченного советского предприятия. Его бенефициарами выступали лица, близкие к самарскому банкиру Анатолию Попову. Оперативным руководством завода занимался зять Попова Георгий Макаров. "Продмаш" специализируется на производстве металлоконструкций для дорожной инфраструктуры. К 2013 г. на самарское предприятие зашли крупные федеральные инвесторы. Кто конкретно появился в капитале "Продмаша" и какой пакет сторонние инвесторы стали там контролировать, долгое время было не очень понятно. Согласно отчетности завода за 2013 г., его совладельцами были Георгий Макаров (50%) и Александр Добровский (26%).

Остальные акционеры завода не раскрывались. Александр Добровский — родной брат бывшего члена совета директоров компании "Мостотрест" Леонида Добровского. Конечным бенефициаром "Мостотреста" СМИ называют известного российского предпринимателя Аркадия Ротенберга.

Последний раз свою отчетность по акционерам "Продмаш" публично раскрывал в 2016 году. По данным "СПАРК-Интерфакс", у Добровского на тот момент остались 26% акций завода, а место Макарова в рядах совладельцев "Продмаша" заняла его жена Юлия Попова. Правда, с долей уже не в 50%, а в 37,5%. Остальных акционеров "Продмаш" традиционно не раскрывал. Весной 2026 г. начала публиковаться отчетность предприятий за 2025 год. В системе "СПАРК-Интерфакс" появились пояснительные записки к годовой финансовой отчетности компаний. Такой документ, датированный мартом 2026 г., раскрыл и "Продмаш".

Как сообщает "СО", в нем впервые полностью опубликован реестр акционеров самарского завода. Согласно ему, на начало 2025 г. доля Поповой сократилась до 25%, а Александр Добровский сохранил за собой 26%. В тот момент в состав совладельцев "Продмаша" входил также и его брат Леонид Добровский с долей в 25%. Акционерами самарского завода также являлись Екатерина Винер (14%), Никита Муравин (2,5%), Михаил Пейсоченко (2,5%), Александр Попов (2,5%) и Дмитрий Лабузов (2,5%). Все эти лица и члены их семей пересекались с братьями Добровскими в различных бизнесах. В частности, они фигурировали в капитале московского ООО "Х-6". В течение 2025 г. состав владельцев "Продмаша" снова пришел в движение, и у завода появился новый примечательный акционер. По данным пояснительной записки к годовой отчетности "Продмаша", на конец 2025 г. доля Александра Добровского уменьшилась до 1%. А 25-процентный пакет самарского предприятия перешел к одному из крупнейших российских строительных подрядчиков — компании "Дороги и мосты". По данным "СПАРК-Интерфакса", по итогам 2025 г. выручка компании составила 121 млрд руб. при прибыли в 1,2 млрд рублей. Своих акционеров "Дороги и мосты" не раскрывают. На официальном сайте компании указывается, что она входит в состав группы "Нацпроектстрой". Согласно многочисленным публикациям федеральных СМИ, холдинг "Нацпроектстрой" создан Аркадием Ротенбергом и Госкорпорацией "ВЭБ.РФ".

"Дороги и мосты", по версии тех же СМИ, организованы на базе "Мостотреста", бенефициаром которого выступал Аркадий Ротенберг. Таким образом, в числе совладельцев самарского "Продмаша" впервые появилась структура, напрямую связанная с одним из самых известных российских бизнесменов.