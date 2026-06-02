Самарский завод "Продмаш" стали контролировать структуры Аркадия Ротенберга

Экономика и бизнес

Самарский завод "Продмаш" стали контролировать структуры Аркадия Ротенберга

САМАРА. 2 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
Самарский завод "Продмаш" на 75% контролируется лицами, близкими к группе "Нацпроектстрой" (та в свою очередь, согласно многочисленным сообщениям СМИ, связана с одним из самых известных российских бизнесменов Аркадием Ротенбергом и Госкорпорацией "ВЭБ.РФ"), пишет "Самарское обозрение".

"Завод "Продмаш" был создан на базе одноименного обанкроченного советского предприятия. Его бенефициарами выступали лица, близкие к самарскому банкиру Анатолию Попову. Оперативным руководством завода занимался зять Попова Георгий Макаров. "Продмаш" специализируется на производстве металлоконструкций для дорожной инфраструктуры. К 2013 г. на самарское предприятие зашли крупные федеральные инвесторы. Кто конкретно появился в капитале "Продмаша" и какой пакет сторонние инвесторы стали там контролировать, долгое время было не очень понятно. Согласно отчетности завода за 2013 г., его совладельцами были Георгий Макаров (50%) и Александр Добровский (26%).

Остальные акционеры завода не раскрывались. Александр Добровский — родной брат бывшего члена совета директоров компании "Мостотрест" Леонида Добровского. Конечным бенефициаром "Мостотреста" СМИ называют известного российского предпринимателя Аркадия Ротенберга.

Последний раз свою отчетность по акционерам "Продмаш" публично раскрывал в 2016 году. По данным "СПАРК-Интерфакс", у Добровского на тот момент остались 26% акций завода, а место Макарова в рядах совладельцев "Продмаша" заняла его жена Юлия Попова. Правда, с долей уже не в 50%, а в 37,5%. Остальных акционеров "Продмаш" традиционно не раскрывал. Весной 2026 г. начала публиковаться отчетность предприятий за 2025 год. В системе "СПАРК-Интерфакс" появились пояснительные записки к годовой финансовой отчетности компаний. Такой документ, датированный мартом 2026 г., раскрыл и "Продмаш".

Как сообщает "СО", в нем впервые полностью опубликован реестр акционеров самарского завода. Согласно ему, на начало 2025 г. доля Поповой сократилась до 25%, а Александр Добровский сохранил за собой 26%. В тот момент в состав совладельцев "Продмаша" входил также и его брат Леонид Добровский с долей в 25%. Акционерами самарского завода также являлись Екатерина Винер (14%), Никита Муравин (2,5%), Михаил Пейсоченко (2,5%), Александр Попов (2,5%) и Дмитрий Лабузов (2,5%). Все эти лица и члены их семей пересекались с братьями Добровскими в различных бизнесах. В частности, они фигурировали в капитале московского ООО "Х-6". В течение 2025 г. состав владельцев "Продмаша" снова пришел в движение, и у завода появился новый примечательный акционер. По данным пояснительной записки к годовой отчетности "Продмаша", на конец 2025 г. доля Александра Добровского уменьшилась до 1%. А 25-процентный пакет самарского предприятия перешел к одному из крупнейших российских строительных подрядчиков — компании "Дороги и мосты". По данным "СПАРК-Интерфакса", по итогам 2025 г. выручка компании составила 121 млрд руб. при прибыли в 1,2 млрд рублей. Своих акционеров "Дороги и мосты" не раскрывают. На официальном сайте компании указывается, что она входит в состав группы "Нацпроектстрой". Согласно многочисленным публикациям федеральных СМИ, холдинг "Нацпроектстрой" создан Аркадием Ротенбергом и Госкорпорацией "ВЭБ.РФ".

"Дороги и мосты", по версии тех же СМИ, организованы на базе "Мостотреста", бенефициаром которого выступал Аркадий Ротенберг. Таким образом, в числе совладельцев самарского "Продмаша" впервые появилась структура, напрямую связанная с одним из самых известных российских бизнесменов.

Алексей Петров 22 мая 2026 12:52 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.

Виктор Моров 14 мая 2026 13:03 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.

Афип Анапский 04 апреля 2026 10:32 Около Южного моста построят микрорайон на 40 тысяч человек: карта

Там сероводородом с КНПЗ, с толевого волокуша, с гокса на шоссейной канализацией --- вонища, плюс 24/7 загруженное шоссе с вонючим, неконтролируемыми развалюхами выбросы СО с машин....вонища , при бездействии департамента экологии и гаи

Афип Анапский 04 апреля 2026 10:29 Около Южного моста построят микрорайон на 40 тысяч человек: карта

Там сероводородом воняет у амбара с КНПЗ и с Лопатинской станции, а также с ГОКС-хранилища на шоссейной...а когда северный ветер _' дышите глубже с толевого завода тошнотворной химозой.... Вонь там!! Администрация региона НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ ПО ЭКОЛОГИИ, СЕРОВОДОРОДОМ ТРАВЯТ, ПЕРВОЕ МЕСТО ПО ЭТОМУ ПО РОССИИ ЗАНЯЛИ ЗА 2025 ГОД ЛИДЕРЫ РОССИИ ПО ВЫБРОСАМ...говорит о чем то, в первую очередь о работе заботе администрации о гражданах...

Виктор Крамов 13 февраля 2026 08:46 CARCADE продлевает программу субсидирования на автомобили CHERY, TENET, OMODA, JAECOO, EXLANTIX и EXEED

Если для компании и в лизинг, то я бы взял ET.

Открытие форума "Мой бизнес 63"

Спасибо за труд: в Усть-Кинельском наградили лучших фермеров Самарской области

Не хлебом единым: показываем, как прошла агропромышленная выставка в Усть-Кинельском

