16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Подушка вместо путешествий: молодежь превратила сбережения в ежедневный ритуал Крупные банки повышают ставки по вкладам в противоход снижению ключевой Опрос ВТБ: 6 из 10 россиян используют российские платежные средства для оплаты за границей ВТБ: большинство россиян готовы общаться с роботами в банковских отделениях ОТП Банк стал лауреатом премии Сравни в номинации "Проект года"

Банки Финансы

Подушка вместо путешествий: молодежь превратила сбережения в ежедневный ритуал

САМАРА. 1 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 29
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

По мнению экспертов, у молодежи изменились мотивы к накоплениям: на первом месте подушка безопасности, на втором — пассивный доход и инвестиции. Копить на путешествия стали заметно реже. Высокие ставки вернули интерес к депозитам, а вот криптовалюта и наличные отошли на второй план. Поведением управляют страх упустить доходность, а также тренды осознанного потребления. К середине 2026 года сбережения превратились для молодежи в базовую финансовую привычку: по данным НАФИ, 73% имеют накопления (68% годом ранее). Еще один тренд — использование возможности, которые предоставляет государство. Грамотная стратегия для молодого человека — использовать, например, Пушкинскую карту (ранее ее оператором был Почта банк) по прямому назначению (на билеты), сэкономив свои личные деньги, а эти сэкономленные средства как раз направить на накопления.

Банки отвечают геймификацией и мгновенными начислениями. Показателен запуск ВТБ в июле накопительного счета для клиентов 14–25 лет с ежедневной выплатой процентов. Клиентская база банка в этом возрасте — более 4 млн человек, объем накоплений — свыше 60 млрд руб., средний чек вырос до 71 тыс. (+11% с конца 2025-го). "Мы видим, что молодежи нужны быстрый доступ к финансовым инструментам и прозрачная доходность. Необходимо формировать привычку к сбережениям и повышению финансовой дисциплины", — пояснил член правления ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.

В результате к середине 2026 года вопрос "копить или не копить" для молодежи окончательно утратил актуальность. Ключевой выбор теперь лежит в плоскости доходности, ликвидности и скорости получения результата. Сбережения перестали быть долгосрочной абстракцией и превратились в ежедневный финансовый ритуал, в котором важен каждый начисленный рубль.

Гид потребителя

Последние комментарии

Петр Югов 27 октября 2025 08:55 Сбербанк объявил режим работы 3-7 ноября

Отличная новость для тех, кто планирует банковские операции на праздники.

Петр Югов 25 сентября 2025 09:32 "Стильно, модно, молодежно": зачем банки выпускают светящиеся карты

Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.

Олег Васильев 23 мая 2025 05:37 Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно"

Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде

Михаил Назаров 20 мая 2025 10:01 Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5