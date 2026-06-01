Молодые россияне хотят получать доход от сбережений каждый день

Молодые россияне все чаще рассматривают накопительные счета как инструмент для получения дополнительного дохода и формирования финансовой подушки. По мере роста финансовой грамотности аудитория 14–25 лет отдает предпочтение решениям, которые сочетают гибкость, понятные условия и возможность видеть результат своих накоплений каждый день. Банки, в свою очередь, реагируют на этот запрос, расширяя линейки продуктов для разных возрастных категорий. Так, в преддверии ПМЭФ-2026 член правления ВТБ Дмитрий Брейтенбихер заявил о запуске накопительного счета для молодежи с ежедневной выплатой процентов.

Интерес молодежи к банковским накопительным продуктам растет. В ВТБ у клиентов 14-25 лет на накопительных счетах хранится более 60 млрд рублей, средний чек клиента молодежного сегмента вырос с конца 2025 года на 11% и составляет более 71 тыс. рублей.

"ВТБ продолжает развивать финансовые решения для семей, уделяя особое внимание молодежи: сегодня клиентская база банка в возрасте 14-25 лет уже превышает 4 млн человек и потенциал для ее дальнейшего увеличения остается высоким. Мы видим, что молодежи нужны быстрый доступ к финансовым инструментам и прозрачная доходность, поэтому запустим накопительный счет с ежедневной выплатой процентов. Это позволит им не ждать месяц для получения прибыли, а сразу использовать свой доход. Помимо доходности, продукт работает и на формирование привычки к сбережениям, а также на повышение финансовой дисциплины", — отметил Дмитрий Брейтенбихер.