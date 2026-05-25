Федеральный банк и крупный ритейлер объявили о старте стратегического проекта

ВТБ и розничная сеть "Магнит" объявили о старте стратегического партнерства, в рамках которого запустят платежный сервис на базе приложения ретейлера, совместную карту и витрину для заказа продуктов в мобильном приложении банка. Потенциальная аудитория проекта оценивается в 80 млн человек, что сопоставимо с совокупной клиентской базой двух компаний.

Одновременный запуск платежного инструмента с глубокой интеграцией в приложение партнера, совместной карты и полноценной e-com витрины в банковском канале — комплексное решение, аналогов которому по глубине технологического и маркетингового сращивания двух экосистем на российском рынке пока не было. Ранее кобрендовые карты и программы лояльности "банк + ретейлер" ограничивались начислением баллов на отдельный счет, не объединяя оплату, идентификацию и скидки в единый клиентский путь. Примеры — "Росбанк — ОʼКЕЙ", "Ситибанк — Stockmann".

Аналитики оценивают подобные коллаборации как высокопотенциальные. Успех зависит от бесшовности клиентского опыта и способности партнеров удерживать аудиторию внутри общей экосистемы. Проект, по оценкам участников рынка, отражает тренд на создание "единого платежного инструмента", объединяющего оплату и лояльность, и стремление крупных экосистем замкнуть на себе максимум пользовательских сценариев — от финансовых услуг до ежедневных покупок.

Как отметила первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Ольга Скоробогатова, объединение сетей банка и ретейлера, а также использование инфраструктуры "Почты России" и других партнеров позволят охватить широкую аудиторию.

По словам генерального директора группы компаний "Магнит" Евгения Случевского, у "Магнита" появилась новая миссия — финансовые сервисы, платежный инструмент беспрецедентен по размеру выгоды в ретейле и способу оплачивать покупки в офлайне прямо из приложения.

До конца мая платежный сервис заработает в девяти регионах, а в течение нескольких месяцев — по всей стране.