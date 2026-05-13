Воронежское отделение примет участие в Х Съезде Союза машиностроителей России

14 мая в Москве состоится X юбилейный Съезд Союза машиностроителей России. Это одно из главных событий отечественного машиностроения, проходящее раз в 5 лет. В работе Съезда примут участие руководители крупнейших корпораций, федеральных и региональных органов власти, ведущих вузов и научных организаций, представители деловых и профессиональных кругов.

В рамках пленарного заседания будут подведены итоги деятельности СоюзМаш за последние пять лет, определены ключевые направления развития и представлены планы на новый пятилетний период. С основными докладами выступят председатель Союза машиностроителей России, генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов и первый вице-президент Союза, председатель Комитета Государственной Думы по промышленности и торговле Владимир Гутенев.

Воронежское региональное отделение СоюзМаш на мероприятии представит делегация во главе с председателем Анатолием Кузнецовым. В состав делегации вошли представители промышленных предприятий и образовательных организаций области. Также в работе Съезда примет участие Председатель Правления банка НОВИКОМ Елена Георгиева, курирующая деятельность регионального отделения.

Воронежское региональное отделение СоюзМаш России совместно с банком НОВИКОМ реализует в регионе проекты, направленные на поддержку инженерного образования и социальных инициатив, а также популяризацию здорового образа жизни. Среди важных направлений деятельности: развитие донорского движения, проведение профориентационных акций для молодежи, поддержка новых регионов. По итогам 2025 года Воронежское региональное отделение СоюзМаш поднялось с 15-го на 12-е место в рейтинге эффективности среди регионов, что отражает стабильную и системную работу организации.