ВТБ провел исследование о вкладотерапии россиян

Результаты опроса* ВТБ показали, что наличие сбережений помогает сохранять ментальное здоровье абсолютному большинству россиян. Наличие финансовой подушки безопасности обеспечивает эмоциальную стабильность у 73% опрошенных, отсутствие финансовых обязательств, в том числе долгов — у 64%. Лишь у 3% финансовая ситуация не влияет на ментальное здоровье.

Чаще всего беспокойство о деньгах возникает у россиян в связи с приближением сроков оплаты, например, за аренду или по кредиту. Около половины опрошенных отметили, что в это время они начинают думать о дополнительном заработке. Еще 23% респондентов живут в режиме постоянного финансового контроля, ежедневно проверяя баланс в мобильном банке.

50% опрошенных отметили, что для них финансовые накопления — подушка безопасности на случай непредвиденных ситуаций. Для 20% респондентов достаточно месячного дохода, который позволяет решить мелкую бытовую проблему, например, поломка техники. Классическую подушку — от трех до шести зарплат, которая страхует от потери работы, — назвали 40% опрошенных. Но почти столько же (37%) чувствуют полный финансовый комфорт только при сумме годового заработка и выше.

Сам процесс накопления также становится своеобразной вкладотерапией. Для 27% это просмотр начисленных процентов, для 20% — активация кешбэка и бонусов. 33% респондентов радует сам факт перевода денег на накопительный счет или вклад.

Стабильная привычка заглядывать в банковское приложение сформировалась у большинства опрошенных. Около половины россиян заходят в онлайн банк один-два раза в неделю именно для того, чтобы посмотреть на сумму накоплений, — и этого, по их мнению, достаточно для поддержания ментального здоровья. Еще 21% делают это ежедневно.

Отсутствие сбережений напрямую влияет на поведение россиян и качество их решений. Треть опрошенных признались, что становятся зависимыми от финансовой ситуации, соглашаются на нелюбимую работу, боятся менять жизнь, когда не хватает финансов. 24% респондентов отсутствие накоплений, напротив, мотивирует больше зарабатывать, а 16% становятся импульсивными, поддаются небольшим покупкам на маркетплейсах.

"Наше исследование подтверждает глобальный тренд: финансовая устойчивость становится неотъемлемой частью ментального здоровья. Для большинства россиян наличие сбережений напрямую влияет на эмоциональный фон. Вклад или накопительный счет — это не только прирост капитала, но и доступный ритуал, снижающий уровень тревожности, своего рода вкладотерапия", — прокомментировал старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

* Опрос проведен в апреле–мае 2026 года среди 1500 жителей крупных городов в возрасте от 18 до 65 лет. В некоторых вопросах опроса можно было выбирать несколько вариантов ответа.

