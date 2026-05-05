16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Банк ДОМ.РФ открыл прием заявок на кредитование подрядчиков ИЖС в рамках программы "зонтичного" поручительства ИИ-помощник "Катюша" от ПСБ теперь доступен предпринимателям в мессенджере Макс Новиком выступил организатором облигационного займа "МегаФона" Сбер ускорил работу с откликами кандидатов в 8 раз с помощью ИИ-рекрутера Пятый региональный финал Всероссийской Олимпиады школьников по предпринимательству прошел в Самаре

Банки Финансы

Банк ДОМ.РФ открыл прием заявок на кредитование подрядчиков ИЖС в рамках программы "зонтичного" поручительства

САМАРА. 5 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 83
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Банк ДОМ.РФ начал прием заявок на кредитование подрядчиков ИЖС с использованием механизма "зонтичного" поручительства. Механизм "зонтичного" поручительства позволяет повысить доступность банковского финансирования для заемщиков с недостаточным опытом официальной работы с заказчиками и кредитной историей. По оценкам банка, около 21% клиентов, ранее получавших отказ в финансировании, смогут претендовать на поручительство и выдачу кредитной линии.

Фото: © РИА Новости / Павел Бедняков

Программа "зонтичного" поручительства для подрядчиков ИЖС с эскроу разработана госкорпорацией ДОМ.РФ. Компания выступает поручителем и берёт на себя часть рисков банка: при неисполнении подрядчиком обязательств по кредиту ДОМ.РФ компенсирует половину от выданной суммы, но не более 20 млн рублей.

"В работе с подрядчиками ИЖС мы всегда отмечаем, что решение банка отказать — не всегда финальное. Мы даем рекомендации клиентам — что необходимо скорректировать в своей работе, чтобы банк имел возможность одобрить финансирование. Ранее подрядчикам с недостаточно устойчивым для получения кредита положением нужно было предоставлять залог, теперь гарантом работы с ними будет выступать "зонтичное" поручительство. На сегодняшний день лимиты Банка ДОМ.РФ по кредитованию подрядчиков ИЖС составляют 51,5 млрд руб., на эти средства будет построено более 1 миллиона кв. м жилья. Клиентами банка являются более 1300 строительных компаний. По нашим расчетам, "зонтичное" поручительство позволит привлечь финансирование в Банке ДОМ.РФ до 500 подрядчикам, которым ранее оно было не доступно, и нарастить объемы кредитования", — отметил председатель правления Банка ДОМ.РФ Максим Грицкевич. 

Для получения поручительства достаточно оставить заявку на сайте банка или обратиться к менеджеру — процесс кредитования не меняется и реализуется бесшовно на стороне банка. Программой могут воспользоваться ИП или организации, которые строят частные дома в рамках 186-ФЗ (по договорам подряда с использованием эскроу-счетов). Предусмотрены обязательные требования к заемщику, кредиту и договору подряда. 

Гид потребителя

Последние комментарии

Петр Югов 27 октября 2025 08:55 Сбербанк объявил режим работы 3-7 ноября

Отличная новость для тех, кто планирует банковские операции на праздники.

Петр Югов 25 сентября 2025 09:32 "Стильно, модно, молодежно": зачем банки выпускают светящиеся карты

Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.

Олег Васильев 23 мая 2025 05:37 Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно"

Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде

Михаил Назаров 20 мая 2025 10:01 Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31