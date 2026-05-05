Новая схема обмана в Самаре: аферисты обещают вернуть переплату за отопление

Государственная жилищная инспекция Самарской области сообщила о новой схеме мошенничества. Злоумышленники маскируются под управляющие организации и рассылают собственникам жилья СМС-сообщения с предложением вернуть переплату за отопление.
В сообщениях указывается фиктивная сумма возврата и содержится призыв перейти по ссылке для получения средств.
На самом деле коммунальные организации никогда не переводят деньги напрямую. Переплата всегда идет в зачет будущих платежей — это касается отопления, воды, электричества и других услуг.
Рекомендации ГЖИ:
- Не переходите по ссылкам
- Не сообщайте никакие коды и личные данные
- При любых сомнениях обращайтесь напрямую в свою управляющую компанию — контактные данные указаны на ежемесячных квитанциях.
Будьте бдительны, предупредите близких и пожилых родственников!
Также самарцев предупреждают о поддельных QR‑кодах на контейнерных площадках.
