Новая схема обмана в Самаре: аферисты обещают вернуть переплату за отопление

Государственная жилищная инспекция Самарской области сообщила о новой схеме мошенничества. Злоумышленники маскируются под управляющие организации и рассылают собственникам жилья СМС-сообщения с предложением вернуть переплату за отопление.

В сообщениях указывается фиктивная сумма возврата и содержится призыв перейти по ссылке для получения средств.

На самом деле коммунальные организации никогда не переводят деньги напрямую. Переплата всегда идет в зачет будущих платежей — это касается отопления, воды, электричества и других услуг.

Рекомендации ГЖИ:

Не переходите по ссылкам

Не сообщайте никакие коды и личные данные

При любых сомнениях обращайтесь напрямую в свою управляющую компанию — контактные данные указаны на ежемесячных квитанциях.

Будьте бдительны, предупредите близких и пожилых родственников!

Также самарцев предупреждают о поддельных QR‑кодах на контейнерных площадках.