5 мая в Самару прибудет Паровоз Победы

Встреча Паровоза Победы на железнодорожном вокзале уже стала ежегодной традицией. Мероприятие, которое проходит накануне 9 мая, всегда собирает множество самарцев всех возрастов.
В этом году Паровоз Победы 3 мая посетил Сызрань, сегодня, 4 мая, он остановился в Тольятти, а завтра, 5 мая, прибудет в Самару.
Во главе состава будет идти легендарный паровоз серии "Л", известный в народе как "Лебедь" или "Лебедянка", названный в честь своего конструктора Льва Лебедянского. На платформах размещены танки Т-34 и Т-70, самоходная артиллерийская установка СУ-85, зенитки, пушки и гаубицы. Часть исторической экспозиции — уникальные трофеи Великой Отечественной войны, которые в этом году будут представлены впервые, например, трофейный чехословацкий танк "Прага" (Pz.Kpfw.38(t)).
На праздничном мероприятии гостей ждут мастер-классы, которые напоминают о Великой Победе, и разнообразные интерактивы для детей и взрослых.
Организаторы приглашают самарцев встретить Паровоз Победы на железнодорожном вокзале в 12:30.
Последние комментарии
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!
Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги
Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬