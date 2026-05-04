5 мая в Самару прибудет Паровоз Победы

Встреча Паровоза Победы на железнодорожном вокзале уже стала ежегодной традицией. Мероприятие, которое проходит накануне 9 мая, всегда собирает множество самарцев всех возрастов.

В этом году Паровоз Победы 3 мая посетил Сызрань, сегодня, 4 мая, он остановился в Тольятти, а завтра, 5 мая, прибудет в Самару.

фото: Мария Кинчарова

Во главе состава будет идти легендарный паровоз серии "Л", известный в народе как "Лебедь" или "Лебедянка", названный в честь своего конструктора Льва Лебедянского. На платформах размещены танки Т-34 и Т-70, самоходная артиллерийская установка СУ-85, зенитки, пушки и гаубицы. Часть исторической экспозиции — уникальные трофеи Великой Отечественной войны, которые в этом году будут представлены впервые, например, трофейный чехословацкий танк "Прага" (Pz.Kpfw.38(t)).

На праздничном мероприятии гостей ждут мастер-классы, которые напоминают о Великой Победе, и разнообразные интерактивы для детей и взрослых.

Организаторы приглашают самарцев встретить Паровоз Победы на железнодорожном вокзале в 12:30.