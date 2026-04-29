Для пациенток самарского онкодиспансера открыли "Школу красоты"

В Самаре на базе областного клинического онкологического диспансера при поддержке регионального минздрава провели урок "Школы красоты". Проект призван показать женщинам, что жизнь с онкодиагнозом продолжается, а желание ухаживать за собой, выглядеть хорошо и чувствовать себя уверенно остается важной частью повседневности.

Мероприятие прошло в формате открытого диалога. В нем приняли участие ведущие специалисты разных направлений - онкологи, косметологи, диетологи и психологи. Во время беседы участницы поговорили на темы, которые волнуют практически каждую пациентку: как ухаживать за кожей во время лечения, какие процедуры допустимы, как правильно выстроить питание и, главное, как сохранить эмоциональное равновесие.

фото: Александра Белова

"Когда пациент узнает о диагнозе, у многих буквально опускаются руки. Наша задача - показать, что, несмотря на болезнь, можно чувствовать себя хорошо, заботиться о себе и сохранять идентичность", - рассказала заместитель главного врача онкодиспансера по медицинской профилактике, реабилитации и связям с общественностью Татьяна Золотарева.

Чаще всего пациентки онкодиспансера сталкиваются с проблемами сухости кожи, выпадения волос. Своим опытом поделилась участница сообщества "Живем с любовью" Мария Анпилогова, которой в 2021 году поставили диагноз "рак молочной железы":

"Казалось, что жизнь закончилась. Но в процессе лечения я поняла, что забота о себе дает позитивные эмоции, болезнь не сломила. Даже когда выпадают волосы и ресницы, ты наносишь крем или немного подкрашиваешься и понимаешь, что лечение закончится, а жизнь продолжится"

фото: Александра Белова

Во время урока специалисты уделили особое внимание базовым правилам безопасности. Любые косметические процедуры необходимо согласовывать с лечащим врачом. И хотя большинство из них остаются доступными, но все же требуют осторожности, и важно при этом обращаться к специалистам, которые уже имеют опыт работы с онкопациентами.

фото: Александра Белова

"Запрещены агрессивные пилинги, скрабы и кремы с ретинолом. Не рекомендуется применять филеры - они могут вызывать выраженный иммунный ответ. А вот легкие уходовые процедуры, поверхностные пилинги, маникюр и татуаж можно делать, но только по согласованию с онкологом. Обязательна фотозащита", - объяснила главный внештатный специалист Самарской области по косметологии Ольга Колсанова.

Проект "Школа красоты" вызвал позитивный отклик у пациенток. Поэтому планируется проведение еще нескольких уроков, чтобы специалисты дали профессиональные консультации по всем вопросам, которые волнуют женщин.