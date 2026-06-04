Жители села Артюшкино Шенталинского района будут получать помощь в новом фельдшерско-акушерском пункте

В Самарской области продолжается модернизация первичного звена здравоохранения. Так, в этом году в селе Артюшкино построят современный ФАП. Медицинскую помощь в нем будут получать более 130 жителей.
Под строительство уже выделен земельный участок. Новое здание расположится в центре села, что обеспечит удобный доступ для всех местных жителей. В настоящее время прием пациентов ведется в приспособленном помещении.
"С появлением нового модульного пункта и оснащения доступность и качество медицинской помощи для местных жителей значительно улучшится. Помощь сельчанам, — а здесь проживает более 130 человек, из них 17 детей, — оказывает опытный фельдшер", — отметил главный врач Шенталинской ЦРБ Вячеслав Михайлов.
Также в январе в деревне Карабикулово Шенталинского района открылся новый фельдшерско-акушерский пункт. Решение о строительстве нового ФАПа было принято после рабочего визита Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева в прошлом году. Глава региона поддержал инициативу по обеспечению качественной медицинской помощью жителей деревни Карабикулово, где расположено местное фермерское производство и проживает более 100 человек. Кроме того, в селе Каменка обновили подразделение Шенталинской больницы. Капитальный ремонт офиса врача общей практики провели в рамках нацпроекта.
Обновление подразделений медучреждений в регионе проводится как за счёт средств областного бюджета, так и благодаря мероприятиям национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. В этом году за счет средств федерального и областного бюджетов в регионе будут возведены 26 ФАПов, 2 поликлинических отделения, 1 офис врача общей практики и 1 врачебная амбулатория.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас