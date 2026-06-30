"Выходные с ГТО" стартуют в Самаре

В субботу, 4 июля, в Самаре в парке Гагарина откроется площадка "Выходные с ГТО". Она будет работать каждую субботу и воскресенье с 10:00 до 13:00, сообщили в мэрии города.

"Все желающие от 6 до 70 лет и старше могут попробовать свои силы в выполнении отдельных видов испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", — рассказали в администрации Самары.

Индивидуальные и коллективные заявки с указанием даты рождения, уникального идентификационного номера (УИН), даты прохождения и видов испытаний принимаются за три дня до мероприятия. Данные необходимо отправить на электронные адреса: olimpdod.adm@mail.ru, sport-chaika@mail.ru, sport6samara@mail.ru или wolf23_nsk@mail.ru.

Площадка открывается в соответствии с задачами госпрограммы "Спорт России".