Группы кратковременного пребывания: помощь детям с ментальными нарушениями в Самарской области

В Самарской области группы кратковременного пребывания при комплексных центрах социального обслуживания населения помогают детям с ментальными нарушениями осваивать бытовые навыки и развивать коммуникативные компетенции. Пока ребята занимаются со специалистами, их родители могут отдохнуть, восстановить ресурсы или решить рабочие вопросы.
Занятия проходят в мини-группах — не более пяти человек, дважды в неделю по часу. Такой формат исключает перегрузку психики и позволяет закрепить необходимые для будущей независимой жизни навыки: одеваться, готовить простые блюда, убирать за собой. С детьми одновременно работают педагог, психолог и логопед. Специалисты не просто механически тренируют действия, но и выявляют причины трудностей.
"Мы разбираемся, почему ребенок не может намазать колбасу или почему ему не подходит конкретная одежда. Иногда причина кроется не в капризах, а в сенсорных раздражителях, которые вызывают у него дискомфорт. Мы ищем корень проблемы, чтобы помочь ребенку", — объясняет педагог-психолог Комплексного центра социального обслуживания Промышленного района Мария Тебенева.
Результаты коррекционно-развивающих занятий не заставляют себя ждать. Родители отмечают прогресс не только в бытовых, но и в речевых навыках.
"Раньше ребенок вообще не разговаривал, а сейчас уже говорит предложениями. Если раньше сын просто показывал пальцем на машинку, то сейчас говорит: "автобус, поехали" или "папа уехал на машине", — делится Наталья Самохина, мама одного из воспитанников.
Пока дети находятся под присмотром специалистов, мамы и папы получают возможность передохнуть, восстановить ресурсы, пообщаться и сохранить трудовую занятость.
"Такая форма работы дает возможность семье почувствовать себя устойчивее и комфортнее. Родители дают нам обратную связь о том, что эти группы являются большим подспорьем в их жизни", — отмечает исполняющая обязанности директора Комплексного центра социального обслуживания населения Самарского округа Лилия Дьякова.
Ежегодно услуги групп кратковременного пребывания в Самарском округе получают более 100 детей с ментальными нарушениями. Чтобы воспользоваться этой мерой социальной поддержки, достаточно обратиться в ближайший к месту жительства комплексный центр социального обслуживания населения.
"Группы кратковременного пребывания — это не просто услуга, а системное решение, которое позволяет семье с особенным ребенком сохранять устойчивость и не выпадать из социальной жизни. Это своеобразный "мостик", который мягко вводит детей в социальную среду. А для специалистов — это возможность увидеть ребенка в динамике, отследить прогресс и вовремя скорректировать программу развития. Инклюзия начинается не со школы, а с маленьких шагов. Для нас важно, чтобы такие группы были доступны в каждом муниципалитете", — подчеркивает многодетная мама, депутат Думы г. о. Самара Елена Свиридова.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас