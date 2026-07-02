Группы кратковременного пребывания: помощь детям с ментальными нарушениями в Самарской области

В Самарской области группы кратковременного пребывания при комплексных центрах социального обслуживания населения помогают детям с ментальными нарушениями осваивать бытовые навыки и развивать коммуникативные компетенции. Пока ребята занимаются со специалистами, их родители могут отдохнуть, восстановить ресурсы или решить рабочие вопросы.

Занятия проходят в мини-группах — не более пяти человек, дважды в неделю по часу. Такой формат исключает перегрузку психики и позволяет закрепить необходимые для будущей независимой жизни навыки: одеваться, готовить простые блюда, убирать за собой. С детьми одновременно работают педагог, психолог и логопед. Специалисты не просто механически тренируют действия, но и выявляют причины трудностей.

"Мы разбираемся, почему ребенок не может намазать колбасу или почему ему не подходит конкретная одежда. Иногда причина кроется не в капризах, а в сенсорных раздражителях, которые вызывают у него дискомфорт. Мы ищем корень проблемы, чтобы помочь ребенку", — объясняет педагог-психолог Комплексного центра социального обслуживания Промышленного района Мария Тебенева.

Результаты коррекционно-развивающих занятий не заставляют себя ждать. Родители отмечают прогресс не только в бытовых, но и в речевых навыках.

"Раньше ребенок вообще не разговаривал, а сейчас уже говорит предложениями. Если раньше сын просто показывал пальцем на машинку, то сейчас говорит: "автобус, поехали" или "папа уехал на машине", — делится Наталья Самохина, мама одного из воспитанников.

Пока дети находятся под присмотром специалистов, мамы и папы получают возможность передохнуть, восстановить ресурсы, пообщаться и сохранить трудовую занятость.

"Такая форма работы дает возможность семье почувствовать себя устойчивее и комфортнее. Родители дают нам обратную связь о том, что эти группы являются большим подспорьем в их жизни", — отмечает исполняющая обязанности директора Комплексного центра социального обслуживания населения Самарского округа Лилия Дьякова.

Ежегодно услуги групп кратковременного пребывания в Самарском округе получают более 100 детей с ментальными нарушениями. Чтобы воспользоваться этой мерой социальной поддержки, достаточно обратиться в ближайший к месту жительства комплексный центр социального обслуживания населения.

"Группы кратковременного пребывания — это не просто услуга, а системное решение, которое позволяет семье с особенным ребенком сохранять устойчивость и не выпадать из социальной жизни. Это своеобразный "мостик", который мягко вводит детей в социальную среду. А для специалистов — это возможность увидеть ребенка в динамике, отследить прогресс и вовремя скорректировать программу развития. Инклюзия начинается не со школы, а с маленьких шагов. Для нас важно, чтобы такие группы были доступны в каждом муниципалитете", — подчеркивает многодетная мама, депутат Думы г. о. Самара Елена Свиридова.