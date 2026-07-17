Краснодарцы рвут мениски: ЧМ-2026 стал одним из самых травматичных для российских болельщиков

Пока на полях Чемпионата мира по футболу 2026 травмы получали спортсмены, в России фиксировался собственный пик "околофутбольных" повреждений. Страховой Дом ВСК проанализировал поток обращений в июне–июле и выяснил, что на период мундиаля пришелся существенный всплеск бытовых и уличных инцидентов — их число оказалось примерно на 10% выше, чем в апреле–мае. Характер и обстоятельства травм, а также время их получения, совпадающее с ключевыми матчами, указывают на то, что главными "пострадавшими" чемпионата стали эмоциональные поклонники футбола. Чемпионы по травмам среди россиян — жители Краснодара.
Бумерам стоит беречь ноги….
62-летний житель Краснодарского края отмечал победу бразильцев над сборной Шотландии во дворе своего дома и случайно уронил кружку с пивом. В результате — глубоко порезал сухожилие на стопе.
… а впечатлительным иксерам — руки
Представители поколения "X" принимают спортивные состязания еще ближе к сердцу -47-летний житель Ростова-на-Дону наблюдал четвертьфинальный матч Англия–Норвегия со своим приятелем в местном спортбаре. Просмотр закончился тем, что болельщик норвежцев случайно воткнул вилку в руку оппонента.
Миллениалам советуем быть осторожнее
Поклонник Месси из Самарской области после трех голов любимца в ворота Алжира упал с балкона 3 этажа — болельщик всего лишь хотел поделиться радостью с соседями. Пострадавший отделался переломами рук и ног.
Молодежь "болеет" реже
При просмотре 1/8 финала Португалия — Испания, юный болельщик из Санкт-Петербурга уже находился в полудреме и во время финального свистка испуганно вскочил, задел рукой настенную полку, с которой на него упали книги — одна из них сильно повредила ему глаз.
Согласно собранной статистике, пик обращений совпал с днями самых ярких матчей. Клиенты чаще всего описывали обстоятельства, так или иначе связанные с футбольными трансляциями — будь то падения во дворе во время празднования или бытовые споры во время просмотра. Аналитика собранных обращений показывает, что лидируют в такой статистике жители Южного федерального округа (36%).
Наиболее активными и темпераментными по характеру повреждений оказались россияне от 30 до 46 лет — в данной возрастной группе зафиксировано наибольшее число серьезных травм, причем бОльшая часть инцидентов происходит вне дома — в спортбарах, кафе и на дачах, часто — в результате споров с оппонентами. Зумеры, наоборот, склонны смотреть футбол дома в одиночку или небольшими компаниями, поэтому медики фиксируют у этой возрастной группы небольшие "домашние" травмы. У поколения бумеров почти все травмы, совпавшие по времени с матчами, связаны с падениями или мелкими бытовыми повреждениями на фоне употребления пенного или иных горячительных напитков.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас