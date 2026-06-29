В поселке Садово-Дачном Самарской области построят врачебную амбулаторию

Строительство модульной врачебной амбулатории началось в поселке Садово-Дачном городского округа Чапаевск Самарской области, сообщили в региональном министерстве здравоохранения. Работы проводятся в ходе реализации нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь".
Общая площадь объекта составит более 230 кв. м. Новое подразделение возводится для жителей активно развивающегося поселка, где в настоящее время проживают свыше 1,5 тыс. человек.
"Строительство амбулатории в Садово-Дачном — важный шаг для развивающегося микрорайона. Рассчитываем, что уже в четвертом квартале этого года здесь начнет прием врач-терапевт. В дальнейшем организуем регулярные выезды узких специалистов", — отметил главный врач Чапаевской центральной городской больницы Николай Юрицин.
Напомним, всего в этом году за счет средств федерального и областного бюджетов в регионе будут возведены 26 фельдшерско-акушерских пунктов, 2 поликлинических отделения, офис врача общей практики и врачебная амбулатория.
Главная цель нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь" — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 г. планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года.
С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению президента РФ Владимира Путина с 2025 года.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас