В поселке Садово-Дачном Самарской области построят врачебную амбулаторию

Строительство модульной врачебной амбулатории началось в поселке Садово-Дачном городского округа Чапаевск Самарской области, сообщили в региональном министерстве здравоохранения. Работы проводятся в ходе реализации нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь".

Общая площадь объекта составит более 230 кв. м. Новое подразделение возводится для жителей активно развивающегося поселка, где в настоящее время проживают свыше 1,5 тыс. человек.

"Строительство амбулатории в Садово-Дачном — важный шаг для развивающегося микрорайона. Рассчитываем, что уже в четвертом квартале этого года здесь начнет прием врач-терапевт. В дальнейшем организуем регулярные выезды узких специалистов", — отметил главный врач Чапаевской центральной городской больницы Николай Юрицин.

Напомним, всего в этом году за счет средств федерального и областного бюджетов в регионе будут возведены 26 фельдшерско-акушерских пунктов, 2 поликлинических отделения, офис врача общей практики и врачебная амбулатория.

Главная цель нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь" — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 г. планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года.

С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению президента РФ Владимира Путина с 2025 года.