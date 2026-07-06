В больнице села Большая Глушица обновят стационар

Капитальный ремонт стационара начался в Большеглушицкой центральной районной больнице Самарской области в соответствии с задачами нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь". Завершить работы планируют до конца ноября 2026 г., сообщили в минздраве региона.

Ремонт организован поэтапно, без остановки работы стационара. Специалисты меняют окна, утепляют фасад, приведут в порядок крышу. Внутри здания обновят полы и потолки, модернизируют системы отопления и электрики. Кроме того, полностью отремонтируют лабораторное помещение. Одновременно начались работы в отделениях.

"Капитальный ремонт стационара — важный этап развития нашей больницы. Мы стремимся создать современные, комфортные условия для пациентов и персонала, соответствующие всем стандартам качества. Поэтапная организация работ позволила сохранить доступность стационарной помощи на весь период ремонта", — отметила главный врач больницы Татьяна Бобошко.