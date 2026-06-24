Тольяттинские нейрохирурги проводят детям сложные операции для восстановления движений в руках

Специалисты Тольяттинской детской клинической больницы провели оперативное лечение юной пациентке с травматическим повреждением нерва, используя уникальную методику. Данную методику врачи используют единственными в Самарской области.
У девочки в результате травмы рука похудела, была нарушена моторика кисти, что привело к значительному снижению качества жизни.
Специалисты решили провести хирургическое лечение локтевого нерва с использованием аутопластики и sets-трансфера. Операция выполняется с помощью интраоперационного нейростимулятора и микроскопа.
"Уникальность операции состоит в том, что мы делаем трансплантацию нерва и дополнительно еще направляем поток импульсов от работающего к неработающему нерву. Таким образом предоставляем поврежденному нерву дополнительный источник тока и нервных клеток. Использование трансфера объясняется тем, что с момента травмы у пациентки прошло достаточно большое количество времени, и для увеличения шансов на восстановление было решено дать нерву дополнительный источник аксонов", - пояснил врач-нейрохирург Данил Шматок.
Напомним, в конце прошлого года благодаря мероприятиям национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", а также поддержке областного правительства в Тольяттинскую больницу поступило современное медицинское оборудование.
Последние комментарии
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сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас