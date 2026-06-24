Тольяттинские нейрохирурги проводят детям сложные операции для восстановления движений в руках

Специалисты Тольяттинской детской клинической больницы провели оперативное лечение юной пациентке с травматическим повреждением нерва, используя уникальную методику. Данную методику врачи используют единственными в Самарской области.

У девочки в результате травмы рука похудела, была нарушена моторика кисти, что привело к значительному снижению качества жизни.

Специалисты решили провести хирургическое лечение локтевого нерва с использованием аутопластики и sets-трансфера. Операция выполняется с помощью интраоперационного нейростимулятора и микроскопа.

"Уникальность операции состоит в том, что мы делаем трансплантацию нерва и дополнительно еще направляем поток импульсов от работающего к неработающему нерву. Таким образом предоставляем поврежденному нерву дополнительный источник тока и нервных клеток. Использование трансфера объясняется тем, что с момента травмы у пациентки прошло достаточно большое количество времени, и для увеличения шансов на восстановление было решено дать нерву дополнительный источник аксонов", - пояснил врач-нейрохирург Данил Шматок.

Напомним, в конце прошлого года благодаря мероприятиям национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", а также поддержке областного правительства в Тольяттинскую больницу поступило современное медицинское оборудование.