Современная противошоковая палата появилась в самарской ГКБ № 8 после капремонта

Современные условия созданы в подразделении Самарской городской клинической больницы № 8 по адресу ул. Нагорная, 88 благодаря средствам, выделенным из областного бюджета по решению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

В рамках масштабного обновления выполнена перепланировка помещений, установлены новые лифты, отремонтирован фасад, кровля, а также полностью заменены инженерные сети: электроснабжения, водоснабжения и вентиляции.

Работы затронули все этажи здания общей площадью 7000 кв. метров. Теперь в светлых и просторных корпусах разместились два терапевтических, неврологическое и гинекологическое отделения, а также реанимация на 6 коек.

Для удобства пациентов внедрили новую систему маршрутизации, а диагностические службы, включая кабинет УЗИ и новый рентген-аппарат, расположили в непосредственной близости от приемного отделения. Там же появились современная противошоковая палата и новые смотровые кабинеты. Обновление коснулось не только отделений, на цокольном этаже разместились технические помещения, гардеробные и комнаты для персонала, а для удобства всех работников и посетителей в больнице открылась столовая.

"Ежегодно медицинскую помощь здесь получают около 12 000 пациентов. Главная цель модернизации — создание максимально комфортных и современных условий как для пациентов, так и для медицинского персонала", — подчеркнул главный врач больницы Сергей Дергаль.

Модернизация первичного звена здравоохранения — важная часть национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению президента России Владимира Путина. В этом году планируется провести капитальный ремонт на 50 объектах за счет федерального и областного бюджетов.