Современная противошоковая палата появилась в самарской ГКБ № 8 после капремонта

Современные условия созданы в подразделении Самарской городской клинической больницы № 8 по адресу ул. Нагорная, 88 благодаря средствам, выделенным из областного бюджета по решению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.
В рамках масштабного обновления выполнена перепланировка помещений, установлены новые лифты, отремонтирован фасад, кровля, а также полностью заменены инженерные сети: электроснабжения, водоснабжения и вентиляции.
Работы затронули все этажи здания общей площадью 7000 кв. метров. Теперь в светлых и просторных корпусах разместились два терапевтических, неврологическое и гинекологическое отделения, а также реанимация на 6 коек.
Для удобства пациентов внедрили новую систему маршрутизации, а диагностические службы, включая кабинет УЗИ и новый рентген-аппарат, расположили в непосредственной близости от приемного отделения. Там же появились современная противошоковая палата и новые смотровые кабинеты. Обновление коснулось не только отделений, на цокольном этаже разместились технические помещения, гардеробные и комнаты для персонала, а для удобства всех работников и посетителей в больнице открылась столовая.
"Ежегодно медицинскую помощь здесь получают около 12 000 пациентов. Главная цель модернизации — создание максимально комфортных и современных условий как для пациентов, так и для медицинского персонала", — подчеркнул главный врач больницы Сергей Дергаль.
Модернизация первичного звена здравоохранения — важная часть национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению президента России Владимира Путина. В этом году планируется провести капитальный ремонт на 50 объектах за счет федерального и областного бюджетов.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас