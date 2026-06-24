Поликлиника Тольятти получила 10 новых автомобилей

Благодаря нацпроекту и модернизации первичного звена здравоохранения в Тольяттинскую городскую поликлинику № 3 за последние три года поставлены 10 новых автомобилей. Из них пять — в 2023 году, четыре — в 2024-м и один — в 2025-м.

Сегодня автопарк учреждения насчитывает 16 машин, и большая их часть — современные легковые автомобили, что значительно расширило возможности медицинской службы.

Основное предназначение автотранспорта — доставка медицинского персонала к пациентам на дом. Ежедневно автомобили совершают до 25 выездов. В поликлинике также активно используют машины для перевозки участников СВО и членов их семей в медицинские и санаторно-курортные учреждения Самарской области, доставки биоматериалов в центральные лаборатории, перевозки медикаментов и сопровождения пациентов на диспансеризацию.

Две машины — Niva и Lada Largus, оснащенные носилками, — задействованы в неотложной помощи. Они позволяют транспортировать маломобильных пациентов в больницу, когда требуется госпитализация. Остальные автомобили — Lada Granta.

"Загруженность автопарка высокая: вызовы, доставка биоматериалов, перевозка участников СВО — все это требует постоянного движения, — рассказал заместитель главного врача Иван Кузьмин. — В 2025 году мы получили автомобиль с кондиционером, что особенно актуально в летний период для комфорта пациентов и врачей. Это важное улучшение, которое повышает качество работы в жаркое время года".

Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из важных направлений национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению президента страны Владимира Путина. Всего в медучреждения в 2025 г. переданы 197 автомобилей, из них 27 машин на базе "ГАЗ Соболь", оснащенных приемным устройством и носилками.