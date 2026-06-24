Поликлиника Тольятти получила 10 новых автомобилей

Благодаря нацпроекту и модернизации первичного звена здравоохранения в Тольяттинскую городскую поликлинику № 3 за последние три года поставлены 10 новых автомобилей. Из них пять — в 2023 году, четыре — в 2024-м и один — в 2025-м.
Сегодня автопарк учреждения насчитывает 16 машин, и большая их часть — современные легковые автомобили, что значительно расширило возможности медицинской службы.
Основное предназначение автотранспорта — доставка медицинского персонала к пациентам на дом. Ежедневно автомобили совершают до 25 выездов. В поликлинике также активно используют машины для перевозки участников СВО и членов их семей в медицинские и санаторно-курортные учреждения Самарской области, доставки биоматериалов в центральные лаборатории, перевозки медикаментов и сопровождения пациентов на диспансеризацию.
Две машины — Niva и Lada Largus, оснащенные носилками, — задействованы в неотложной помощи. Они позволяют транспортировать маломобильных пациентов в больницу, когда требуется госпитализация. Остальные автомобили — Lada Granta.
"Загруженность автопарка высокая: вызовы, доставка биоматериалов, перевозка участников СВО — все это требует постоянного движения, — рассказал заместитель главного врача Иван Кузьмин. — В 2025 году мы получили автомобиль с кондиционером, что особенно актуально в летний период для комфорта пациентов и врачей. Это важное улучшение, которое повышает качество работы в жаркое время года".
Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из важных направлений национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению президента страны Владимира Путина. Всего в медучреждения в 2025 г. переданы 197 автомобилей, из них 27 машин на базе "ГАЗ Соболь", оснащенных приемным устройством и носилками.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас