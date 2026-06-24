Самарские ученые перепрограммируют клетки для лечения онкогематологических заболеваний

В конце мая Самарский государственный медицинский университет Минздрава России (СамГМУ) получил лицензию на производство и применение инновационных биомедицинских клеточных продуктов - CAR-T терапию. Она предназначена для взрослых пациентов с Неходжкинскими В-клеточными лимфомами, у которых стандартное лечение не дало результата. Новый метод, разработанный учеными СамГМУ, позволяет избавить пациента от онкогематологических заболеваний, раньше считавшихся неизлечимыми. Производство уже организовано на базе вуза. О том, что это дает самарцам и жителям других регионов страны, рассказал проректор по научной работе СамГМУ, главный внештатный гематолог минздрава Самарской области, заведующий кафедрой госпитальной терапии с курсами гематологии и трансфузиологии СамГМУ Игорь Давыдкин.
- Игорь Леонидович, поясните, что такое CAR-T-терапия.
- Это персонализированное клеточное лечение, при котором собственные иммунные клетки пациента - Т-лимфоциты, - перепрограммируются для борьбы с опухолью. Для этого используются определенные генетические технологии. В результате у иммунных клеток появляются рецепторы, которые, как ключ к замку, подходят к рецепторам опухолевых клеток. Они находят их по всему организму - в крови, в органах и тканях - и уничтожают.
При этом в организме перепрограммированные клетки могут находиться до двух лет. И если онкологические клетки снова появляются, они их находят и уничтожают.
- При каких заболеваниях применяется CAR-T-терапия?
- При заболеваниях лимфатической системы, при остром лимфобластном лейкозе, различных лимфомах и множественной миеломе.
- В чем преимущество разработанного вами метода лечения?
- Сегодня CAR-T терапия - один из единичных методов, способных успешно лечить пациентов с определенными онкогематологическими заболеваниями. Например, химиотерапия работает на уровне кровеносных сосудов, и глубоко в ткани препаратам проникнуть сложнее. Она способствует уменьшению опухоли, но химиопрепараты быстро выводятся из организма. Поэтому могут происходить рецидивы.
Кроме того, химиотерапия вызывает побочные реакции. Перепрограммированные клетки, как я уже говорил, остаются в организме примерно до двух лет. А при необходимости мы можем повторить лечение. Для этого клетки пациента замораживаются.
- Как проходит процесс лечения?
- Пациента помещают в индивидуальный бокс, чтобы не допустить инфекций, берут у него кровь и отправляют ее в лабораторию. Там Т-клетки модифицируются и приобретают возможность обнаруживать и уничтожать опухолевые клетки. Теперь Т-лимфоциты несут на своей поверхности специальные структуры, которые называются химерными антигенными рецепторами (CAR). CAR - это белки, предназначенные для прикрепления к определенной мишени на опухолевых клетках.
Затем в условиях специализированной производственной лаборатории Т-клетки CAR пациента размножаются до тех пор, пока их количество не достигнет миллионов единиц, и замораживаются. Этот процесс занимает от одной до двух недель.
Чтобы уменьшить количество опухолевых клеток в организме и создать условия для размножения CAR-Т клеток после введения, на подготовительном этапе пациент получает химиотерапевтическое лечение. После этого CAR-Т клетки пациента размораживают и возвращают в кровоток, аналогично переливанию компонентов крови или стволовых клеток. Все это происходит в стерильных условиях в комплексе чистых помещений, который открылся в Клиниках СамГМУ в 2024 году. Он оборудован асептическими боксами, индивидуальными системами наблюдения за пациентами и системой приточно-вытяжной вентиляции, которая позволяет исключить попадание внутрь боксов неочищенного воздуха.
- Как можно пройти лечение? И сколько пациентов в год смогут лечить в Клиниках СамГМУ?
- Новый метод лечения доступен бесплатно в рамках высокотехнологичной медицинской помощи по квотам. Обращаться могут не только самарцы, но и жители других регионов страны. В год клеточную терапию в Клиниках СамГМУ смогут пройти от 100 до 200 человек. Также лечение можно получить платно.
Последние комментарии
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сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас