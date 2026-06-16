Программа спортивных занятий по месту жительства в рамках госпрограммы охватила все районы Самары

В рамках госпрограммы "Спорт России" в Самаре с начала лета 2026 г. более 80 тренеров по месту жительства проводят открытые спортивные занятия.

Регулярные тренировки организованы в парках, скверах и образовательных учреждениях города — это способствует вовлечению жителей в систематические занятия спортом.

Глава Промышленного района Иван Сухарев отметил: "Спортивную активность с жителями от семи лет и старше, в том числе и предстоящим летом, у нас организуют 19 тренеров по месту жительства. Все желающие могут присоединиться к занятиям массовыми видами спорта — футболом, волейболом, баскетболом, настольным теннисом и даже бильярдом, а зимой — хоккеем. Среди граждан серебряного возраста популярна скандинавская ходьба".

Программа охватывает все районы Самары.