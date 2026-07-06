Уголовное дело за покупку электросамоката расследуют в Кинеле

В Кинеле возбудили уголовное дело против 43‑летнего мужчины: его подозревают в вовлечении несовершеннолетнего в действия, опасные для жизни. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД.

Инцидент случился в мае 2026 года. Отец купил 14‑летнему сыну электросамокат Kugoo F3 PRO MAX мощностью 2200 Вт, такое устройство по ПДД приравнивается к мопеду, для управления им нужно водительское удостоверение категории "М" (или одной из заменяющих ее категорий). Подросток ездил на самокате без прав и навыков, а 25 мая попал в ДТП.

Авария случилась на перекрестке в Кинеле (напротив дома 18 по ул. Ново‑Садовая). Несовершеннолетний не уступил дорогу автомобилю Haval Jolion, который двигался по главной дороге. В результате столкновения травмы получили сам подросток и его 14‑летняя пассажирка, детей госпитализировали.

Отца привлекли к административной ответственности по ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ (передача управления лицу без прав). Подростка поставили на профилактический учет. Сейчас следственный коммитет выясняет все обстоятельства дела.