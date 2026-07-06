В Самаре автомобиль Daewoo Nexia наехал на бордюр, световую опору и на металлические ограждения

В воскресенье, 5 июля, в 6:00 в Промышленном районе Самары 43-летний водитель на Daewoo Nexia потерял управление и врезался в несколько препятствий, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Как уточнили в ГАИ, автомобиль двигался по ул. Стара-Загора в направлении ул. Воронежская. Напротив д. № 147 водитель не выбрал скорость и, не справившись с управлением, наехал на бордюрный камень, расположенный справа по ходу движения. После столкновения автомобиль продолжил движение и наехал на световую опору, расположенную справа по ходу движения, после чего вновь проследовал вперед и врезался в металлические ограждения справа. Водителю автомобиля назначено амбулаторное лечение.