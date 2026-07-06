В Самаре автомобиль Daewoo Nexia наехал на бордюр, световую опору и на металлические ограждения

В воскресенье, 5 июля, в 6:00 в Промышленном районе Самары 43-летний водитель на Daewoo Nexia потерял управление и врезался в несколько препятствий, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Как уточнили в ГАИ, автомобиль двигался по ул. Стара-Загора в направлении ул. Воронежская. Напротив д. № 147 водитель не выбрал скорость и, не справившись с управлением, наехал на бордюрный камень, расположенный справа по ходу движения. После столкновения автомобиль продолжил движение и наехал на световую опору, расположенную справа по ходу движения, после чего вновь проследовал вперед и врезался в металлические ограждения справа. Водителю автомобиля назначено амбулаторное лечение.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!