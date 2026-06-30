В тройном ДТП в Сергиевском районе пострадали два человека

В понедельник, 29 июня, в Сергиевском районе в 13:25 на 1096 км трассы М-5 "Урал" столкнулись три автомобиля, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

22-летний водитель на Ford Mondeo вышел на обгон в месте, где это запрещено и столкнулся с Toyota Voxy. А после по касательной задел Changan, который двигался в попутном направлении.

Водитель Ford Mondeo и 24-летняя пассажирка того же автомобиля госпитализированы.