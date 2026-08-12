Госпитализирован водитель Lada Granta, перевернувшейся в кювет в Кинельском районе

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Во вторник, 11 августа, в 18:00 на автодороге "Урал — Муханово" в Кинельском районе в кювет с последующим опрокидыванием съехала Lada Granta.

Фото: ГУ МВД по Самарской области