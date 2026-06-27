В Кинельском районе в массовом ДТП пострадал мужчина

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В субботу, 27 июня, в 6:20 на 57 км дороги "Подъезд к г. Оренбург от автодороги М-5 "Урал" произошло ДТП на "встречке".

Фото: ГУ МВД по Самарской области