В Тольятти госпитализирован водитель Lada, въехавший в столб

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В субботу, 27 июня, в Тольятти в 00:20 в районе дома № 47 по ул. Мира 23-мужчина на Lada Vesta наехал на бордюрный камень, а затем врезался в столб.

Фото: ГУ МВД по Самарской области