В Самаре 22 августа пройдет "Август Фест"

22 августа на парковке ТК "Амбар" пройдет "Август Фест" - летний фестиваль с музыкой, едой, маркетом и развлечениями для всей семьи.

С 12:00 до 18:00 здесь будет работать "Большой уютный маркет" с локальными брендами. На фестивале можно будет попробовать уличную еду, заглянуть на дегустации напитков и познакомиться с проектами, которых обычно не встретишь в торговом центре.

На сцене весь день - DJ-сеты и выступления кавер-групп. Между музыкальными сетами гостей ждут розыгрыши подарков и события от партнеров.

Для детей заработает отдельная игровая зона, так что на фестиваль можно приходить всей семьей.

А дальше - можно просто гулять, выбирать что-нибудь на маркете, пробовать новое, слушать музыку и проводить последние августовские выходные без спешки.

"Август Фест" пройдет 22 августа с 12:00 до 18:00 на парковке ТК "Амбар", между входами А3 и А4.

Вход свободный.