Самарскую кирху готовят к реставрации

Эксперты одобрили проект реставрации комплекса Кирхи в Самаре. Соответствующий акт опубликован на сайте регионального ГИООКН.

Кирха находится на пересечении улиц Куйбышева и Некрасовской. Она является объектом культурного наследия федерального значения. Среди архитектурных особенностей здания выделяют романскую массивность наружных стен с готическими элементами, а также 4-ярусную колокольню с проемами в виде латинского креста.

У храма интересная история. Изначально его возводили как костел на деньги самарского купца 2-й гильдии Егора Аннаева. Проект разработал самарский инженер и архитектор Николай Еремеев.

Строительство началось в 1862 году. Но завершению работ помешало восстаниев Варшаве в 1863 году (Польша в то время входила в состав Российской империи). Многие самарские католики были поляками, и по причине антиправительственного выступления их земляков строительство было приостановлено. Возвести успели только центральную часть храма — колокольню с орнаментированными лепными деталями и молельный зал, уходящий вглубь двора.

Под давлением обстоятельств Егор Аннаев в 1865 году принял решение подарить церковь лютеранской общине. В знак благодарности купцу ее осветили во имя Святого Георга. В 1874–1880 годах построили два двухэтажных флигеля, которые соединили с храмом двухэтажной застройкой. С тех пор облик кирхи не менялся.

После революции в здании разместили "Союз воинствующих безбожников", антирелигиозный музей и филиал заочного антирелигиозного института, затем его занял Куйбышевский областной союз художников. После перестройки, в 1991 году, объект передали новой евангелическо-лютеранской общине. При этом кирху вновь освятили.

Согласно результатам обследования, сейчас в здании проблемы с техническим состоянием гидроизоляции, отмостка, перекрытия подвала. Также в обновлении нуждаются фасады и отделка помещений, ступени главного входа, заполнение дверных и оконных проемов.

В рамках реставрации планируется решить все перечисленные проблемы. Планируется восстановление отделки и декора фасадов с воссоздание утраченных элементов. Цветовые решения останутся прежними — розовый и белый.