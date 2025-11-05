Бункер Сталина закроют на капитальный ремонт

Специалисты согласовали проведение капитального ремонта бункера Сталина в Самаре. Акт историко-культурной экспертизы проекта опубликовала ГИООКН.
Бункер Сталина находится на ул. Фрунзе, 167 — под зданием Дома губернатора (Белым домом), где сейчас располагается Самарский государственный институт культур. Он представляет собой подземное сооружение, включающее 9 подземных уровней и два наземных уровня, и имеет автономные системы жизнеобеспечения, включая генератор, системы очистки воды и регенерации воздуха. Кабинет Сталина находится на самом нижнем ярусе. Интерьеры выполнены в стиле советского неоклассицизма. Вместимость — 100 человек.
С 1991 года бункер работает как музей и является объектом культурного наследия федерального значения. В последний раз капремонт проводили еще в советские годы. Сейчас отмостка, инженерные сети и кровля надземной части находятся в неудовлетворительном состоянии, а авариийный выход — в предаварийном состоянии. Износ фундаментов, перекрытий, стен, лестниц, полов и вентиляционных шах составляет около 40%.
В связи с этим был разработан проект капитального ремонта бункера. Он предусматривает проведение следующих работ:
- устройство гидроизоляции железобетонных конструкций;
- ремонт и реставрация покрытия полов из паркета и метлахской плитки, стен и потолков, лестниц;
- ремонт и реставрация интерьеров, в том числе имитации каминов в зале заседаний;
- ремонт, реставрация и частичная замена дверей;
- восстановление фасадов;
- ремонт конструкций крыши;
- ремонт систем электроснабжения и освещения, водоснабжения и водоотведения (канализации), отопления и вентиляции;
- восстановление систем сетей связи;
- устройство охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения;
- усиление стен аварийного выхода;
- ремонт вентиляционных шахт.
Сроки выполнения капремонта бункера в документах не указаны. Однако ранее сообщалось, что провести работы планируют до конца 2025 года.
Бункер Сталина построили в 1942 году. Место выбрали не случайно. Тогда в Доме губернатора располагался Куйбышевский обком. Работы выполняли только вручную — кирками и лопатами, чтобы не создавать лишнего шума и случайно не рассекретить стройку. Бункер стал уменьшенной копией московской станции метро "Аэропорт", только с вертикальной шахтой. Глубина — 37 метров, что примерно равняется высоте 12-ти этажного дома. Благодаря толще земли, бетона и песка постройка могла выдержать попадание самой мощной авиационной бомбы того времени. В январе 193 года бункер приняли в эксплуатацию, но необходимость в нем отпала, так как советская армия перешла в контрнаступление. И всё же до конца войны его содержали в полной боеготовности. Рассекретили объект в 1990 году.