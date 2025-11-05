16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Бункер Сталина закроют на капитальный ремонт В СОУНБ пройдет арт-лекция Армена Арутюнова о самарской мозаике На одном из домов Самары обнаружили рекламную вывеску 100-летней давности Даниил Сайко расскажет о работе над фильмом "Модерн губернии" Снесенный стадион "Буревестник" признали выявленным объектом культурного наследия

Архитектура Культура

Бункер Сталина закроют на капитальный ремонт

САМАРА. 5 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 32
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Специалисты согласовали проведение капитального ремонта бункера Сталина в Самаре. Акт историко-культурной экспертизы проекта опубликовала ГИООКН.

Фото: ГИООКН Самарской области

Бункер Сталина находится на ул. Фрунзе, 167 — под зданием Дома губернатора (Белым домом), где сейчас располагается Самарский государственный институт культур. Он представляет собой подземное сооружение, включающее 9 подземных уровней и два наземных уровня, и имеет автономные системы жизнеобеспечения, включая генератор, системы очистки воды и регенерации воздуха. Кабинет Сталина находится на самом нижнем ярусе. Интерьеры выполнены в стиле советского неоклассицизма. Вместимость — 100 человек.

Фото: ГИООКН Самарской области

Бункер Сталина построили в 1942 году. Место выбрали не случайно. Тогда в Доме губернатора располагался Куйбышевский обком. Работы выполняли только вручную — кирками и лопатами, чтобы не создавать лишнего шума и случайно не рассекретить стройку. Бункер стал уменьшенной копией московской станции метро "Аэропорт", только с вертикальной шахтой. Глубина — 37 метров, что примерно равняется высоте 12-ти этажного дома. Благодаря толще земли, бетона и песка постройка могла выдержать попадание самой мощной авиационной бомбы того времени. В январе 193 года бункер приняли в эксплуатацию, но необходимость в нем отпала, так как советская армия перешла в контрнаступление. И всё же до конца войны его содержали в полной боеготовности. Рассекретили объект в 1990 году. 

Фото: ГИООКН Самарской области

С 1991 года бункер работает как музей и является объектом культурного наследия федерального значения. В последний раз капремонт проводили еще в советские годы. Сейчас отмостка, инженерные сети и кровля надземной части находятся в неудовлетворительном состоянии, а авариийный выход — в предаварийном состоянии. Износ фундаментов, перекрытий, стен, лестниц, полов и вентиляционных шах составляет около 40%.

В связи с этим был разработан проект капитального ремонта бункера. Он предусматривает проведение следующих работ:

  • устройство гидроизоляции железобетонных конструкций;
  • ремонт и реставрация покрытия полов из паркета и метлахской плитки, стен и потолков, лестниц;
  • ремонт и реставрация интерьеров, в том числе имитации каминов в зале заседаний;
  • ремонт, реставрация и частичная замена дверей;
  • восстановление фасадов;
  • ремонт конструкций крыши;
  • ремонт систем электроснабжения и освещения, водоснабжения и водоотведения (канализации), отопления и вентиляции;
  • восстановление систем сетей связи;
  • устройство охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения;
  • усиление стен аварийного выхода;
  • ремонт вентиляционных шахт.

Сроки выполнения капремонта бункера в документах не указаны. Однако ранее сообщалось, что провести работы планируют до конца 2025 года.

Гид потребителя

Последние комментарии

Екатерина Бельская 19 мая 2025 13:25 Стали известны сроки реставрации Самарского театра драмы

Это не театр драмы, а мечеть. Оставили бы как есть.

Аркадий Галицын 16 апреля 2025 11:55 Стало известно, как планируют организовать застройку центра Самары

Другими словами никто ничего не будет строить. Будут холупы - позор на всю страну. Туристы и гости города просто в ужасе от центра Самары.

Аркадий Галицын 31 марта 2025 10:34 Самарский элеватор включили в перечень выявленных объектов культурного наследия

А снести это, уродующее всю округу здание, может дешевле будет??

Дмитрий Лакоценин 22 июня 2023 12:05 В Самаре определился подрядчик на реставрацию старообрядческой церкви

Достойная организация!

Дмитрий Лакоценин 23 марта 2023 09:24 В Самаре под охрану взяли памятник Дзержинскому

Ну хоть в Самаре сумели защитить Честь и Достоинство.

Фото на сайте

В "Доме со слонами" состоялась последняя экскурсия, скоро памятник закроют на реставрацию

В "Доме со слонами" состоялась последняя экскурсия, скоро памятник закроют на реставрацию

Первоочередные противоаварийные работы на Фабрике-кухне должны завершить до 20 декабря

Первоочередные противоаварийные работы на Фабрике-кухне должны завершить до 20 декабря

Областная комиссия ознакомилась с ходом реставрации Покровского собора, Иверского монастыря и старообрядческой церкви

Областная комиссия ознакомилась с ходом реставрации Покровского собора, Иверского монастыря и старообрядческой церкви

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30