Бункер Сталина закроют на капитальный ремонт

Специалисты согласовали проведение капитального ремонта бункера Сталина в Самаре. Акт историко-культурной экспертизы проекта опубликовала ГИООКН.

Бункер Сталина находится на ул. Фрунзе, 167 — под зданием Дома губернатора (Белым домом), где сейчас располагается Самарский государственный институт культур. Он представляет собой подземное сооружение, включающее 9 подземных уровней и два наземных уровня, и имеет автономные системы жизнеобеспечения, включая генератор, системы очистки воды и регенерации воздуха. Кабинет Сталина находится на самом нижнем ярусе. Интерьеры выполнены в стиле советского неоклассицизма. Вместимость — 100 человек.

Фото: ГИООКН Самарской области

Фото: ГИООКН Самарской области

С 1991 года бункер работает как музей и является объектом культурного наследия федерального значения. В последний раз капремонт проводили еще в советские годы. Сейчас отмостка, инженерные сети и кровля надземной части находятся в неудовлетворительном состоянии, а авариийный выход — в предаварийном состоянии. Износ фундаментов, перекрытий, стен, лестниц, полов и вентиляционных шах составляет около 40%.

В связи с этим был разработан проект капитального ремонта бункера. Он предусматривает проведение следующих работ:

устройство гидроизоляции железобетонных конструкций;

ремонт и реставрация покрытия полов из паркета и метлахской плитки, стен и потолков, лестниц;

ремонт и реставрация интерьеров, в том числе имитации каминов в зале заседаний;

ремонт, реставрация и частичная замена дверей;

восстановление фасадов;

ремонт конструкций крыши;

ремонт систем электроснабжения и освещения, водоснабжения и водоотведения (канализации), отопления и вентиляции;

восстановление систем сетей связи;

устройство охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения;

усиление стен аварийного выхода;

ремонт вентиляционных шахт.

Сроки выполнения капремонта бункера в документах не указаны. Однако ранее сообщалось, что провести работы планируют до конца 2025 года.