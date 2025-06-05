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Архитектура Культура

В "ЗИМ Галерее" прочитают лекцию о корнях самарского модерна

САМАРА. 5 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 11 июня, в 19:00 в культурном центре "ЗИМ Галерея" пройдет лекция "Корни самарского модерна" (12+).

Фото: Культцентр "ЗИМ Галерея"

Ее прочитает историк архитектуры, градозащитник, куратор культурных проектов Армен Арутюнов. Вход свободный.

На рубеже XIX–XX веков законодателем мод в мировой архитектуре была Европа. Здесь зародился и стиль модерн. Яркий, изящный, рациональный, современный, он в течение 10 лет распространился по всему миру. Не стала исключением и Самара. Местные зодчие увлеклись идеями "нового стиля". Это удачно совпало с желанием молодого поколения купцов следовать европейской моде.

На лекции Армен Арутюнов расскажет о параллелях в архитектуре Самары и крупнейших городов континента — Москвы, Санкт-Петербурга, Берлина, Вены, Брюсселя, Хельсинки. Какими работами столичных и европейских коллег вдохновлялись местные архитекторы, как интерпретировали идеи "нового стиля" и в чем ценность самарского модерна?

Лекция приурочена ко Всемирному дню модерна.

 

Адрес: ул. Ново-Садовая, 106, корпус 155 (культурный центр "ЗИМ Галерея")

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