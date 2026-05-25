Дом Промышленности хотят исключить из реестра объектов культурного наследия

Мэрия Самары обновила перечень инвестиционных проектов. В частности, в список вошло приспособление для современного использования Дома промышленности, который является объектом культурного наследия регионального значения.

Фото: Александра Ламзина

Здание построили в 30-х годах XX века для размещения центра управления промышленностью региона. Кроме контор, в здании находились деловой клуб, техническая библиотека, актовый зал на 500 человек, музей промышленности и складские помещения в подвалах. Впоследствии там проводили реконструкцию.

Даже после распада СССР Дом промышленности оставался в собственности области, хотя попытки приватизировать его были. Помещения сдавали в аренду до 2015 года. Тогда было решено закрыть объект. Арендаторов выселили, а здание законсервировали. В качестве причины власти назвали аварийное состояние строения. Наибольшую опасность представляют деревянные перекрытия, которые считаются пожароопасными.

Вскоре после этого стало известно, что здание и земля под ним заложены для обеспечения кредитов, которые "Новикомбанк" выдал футбольному клубу "Крылья Советов" на сумму 979 млн рублей. Деньги клуб так и не выплатил. Поэтому Дом промышленности и два земельных участка под ним общей площадью 7,19 тыс. кв. м было решено забрать у области в счет долга.

Судебный процесс по этому вопросу растянулся на несколько лет. Истцом выступало ООО "РТ-Капитал", которое выкупило у банка право требования долга. Причем обе организации входят в госкорпорацию "Ростех".

Объект продали за 320,64 млн рублей в конце 2025 года. Победителем торгов признали ООО "ПензаТракСервис", что вызвало некоторое недоумение у жителей. Ведь основным видом деятельности компании является техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств. Впрочем, у владелицы организации Галины Жулябиной есть опыт работы и в иных секторах бизнеса. Ей принадлежат отель HELIOPARK Cruise на трассе М-5 в Пензе, компании по управлению недвижимостью, торговле автомобилями и одеждой, складированию, кинотеатр "Высшая лига". 

На данный момент "ПензаТракСервис" переименовали в ООО "Дом Промышленности". Как указано в перечне инвестпроектов, компания планирует приспособить здание под гостиничный комплекс с оздоровительным комплексом, конференц-залом и ресторанными зонами. Объем инвестиций оценивают в 2 млрд рублей.

Что касается стадии реализации проекта, то в документе написано следующее:

"Имущество передано инвестору, структурирование проекта, решение вопросов подключения к сетям, исключение объекта из реестра ОКН и т. п.".

Судя по всему, исключение Дома промышленности из реестра объектов культурного наследия нужно инвестору, чтобы провести реконструкцию здания. Однако федеральное законодательство разрешает снятие охранного статуса только в двух случаях: если ОКН полностью утрачен или потерял историко-культурное значение. 

Екатерина Бельская 19 мая 2025 13:25 Стали известны сроки реставрации Самарского театра драмы

Это не театр драмы, а мечеть. Оставили бы как есть.

Аркадий Галицын 16 апреля 2025 11:55 Стало известно, как планируют организовать застройку центра Самары

Другими словами никто ничего не будет строить. Будут холупы - позор на всю страну. Туристы и гости города просто в ужасе от центра Самары.

Аркадий Галицын 31 марта 2025 10:34 Самарский элеватор включили в перечень выявленных объектов культурного наследия

А снести это, уродующее всю округу здание, может дешевле будет??

Дмитрий Лакоценин 22 июня 2023 12:05 В Самаре определился подрядчик на реставрацию старообрядческой церкви

Достойная организация!

Дмитрий Лакоценин 23 марта 2023 09:24 В Самаре под охрану взяли памятник Дзержинскому

Ну хоть в Самаре сумели защитить Честь и Достоинство.

В "Доме со слонами" состоялась последняя экскурсия, скоро памятник закроют на реставрацию

Первоочередные противоаварийные работы на Фабрике-кухне должны завершить до 20 декабря

Областная комиссия ознакомилась с ходом реставрации Покровского собора, Иверского монастыря и старообрядческой церкви

