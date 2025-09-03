16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Стало известно, кто разработает проект капремонта усадьбы Курлиной В конструкциях самарского драмтеатра нашли грибок Мурал в Новокуйбышевске претендует на звание лучшей работы в фестивале уличного искусства Мэрия Самары приватизирует 11 исторических зданий В Самаре выставили на торги дом, где снимали сериал "Жизнь и судьба"

Архитектура Культура

Стало известно, кто разработает проект капремонта усадьбы Курлиной

САМАРА. 3 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 19
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Самарский областной историко-краеведческий музей им. Алабина выбрал подрядчика, который займется разработкой научно-проектной документации по капремонту Усадьбы Курлиной (ул. Фрунзе, 159).

На торги заявились семь компаний, но позже одна из заявок была отозвана. Победило ООО "Научно-производственное управление "СамараРеставрация", предложившее выполнить проект за 3,85 млн рублей. Напомним, начальная цена контракта была вдвое выше и составляла 7,79 млн рублей.

Победитель торгов должен будет провести инженерные изыскания и подготовить техническую документацию для капремонта до 30 июня 2026 года.

Гид потребителя

Последние комментарии

Екатерина Бельская 19 мая 2025 13:25 Стали известны сроки реставрации Самарского театра драмы

Это не театр драмы, а мечеть. Оставили бы как есть.

Аркадий Галицын 16 апреля 2025 11:55 Стало известно, как планируют организовать застройку центра Самары

Другими словами никто ничего не будет строить. Будут холупы - позор на всю страну. Туристы и гости города просто в ужасе от центра Самары.

Аркадий Галицын 31 марта 2025 10:34 Самарский элеватор включили в перечень выявленных объектов культурного наследия

А снести это, уродующее всю округу здание, может дешевле будет??

Дмитрий Лакоценин 22 июня 2023 12:05 В Самаре определился подрядчик на реставрацию старообрядческой церкви

Достойная организация!

Дмитрий Лакоценин 23 марта 2023 09:24 В Самаре под охрану взяли памятник Дзержинскому

Ну хоть в Самаре сумели защитить Честь и Достоинство.

Фото на сайте

В "Доме со слонами" состоялась последняя экскурсия, скоро памятник закроют на реставрацию

В "Доме со слонами" состоялась последняя экскурсия, скоро памятник закроют на реставрацию

Первоочередные противоаварийные работы на Фабрике-кухне должны завершить до 20 декабря

Первоочередные противоаварийные работы на Фабрике-кухне должны завершить до 20 декабря

Областная комиссия ознакомилась с ходом реставрации Покровского собора, Иверского монастыря и старообрядческой церкви

Областная комиссия ознакомилась с ходом реставрации Покровского собора, Иверского монастыря и старообрядческой церкви

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5