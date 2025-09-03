Стало известно, кто разработает проект капремонта усадьбы Курлиной

Самарский областной историко-краеведческий музей им. Алабина выбрал подрядчика, который займется разработкой научно-проектной документации по капремонту Усадьбы Курлиной (ул. Фрунзе, 159).

На торги заявились семь компаний, но позже одна из заявок была отозвана. Победило ООО "Научно-производственное управление "СамараРеставрация", предложившее выполнить проект за 3,85 млн рублей. Напомним, начальная цена контракта была вдвое выше и составляла 7,79 млн рублей.

Победитель торгов должен будет провести инженерные изыскания и подготовить техническую документацию для капремонта до 30 июня 2026 года.