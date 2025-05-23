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Строительство и недвижимость Экономика и бизнес

В Самаре прошли торги по продаже трех памятников архитектуры

САМАРА. 23 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 23 мая, прошли торги по продаже трех памятников архитектуры в Самаре - домов по ул. Льва Толстого, д. 83, по ул. Степана Разина, д. 52 и ул. Комсомольской, д. 39/15, корп. А. Все они обрели новых собственников.

"Дом Арсения Юрина" расположен по адресу: ул. Льва Толстого, д. 83 "Дом Арсения Юрина" расположен по адресу: ул. Льва Толстого, д. 83
Фото: ДОМ.РФ

Напомним, торги проводились ДОМ.РФ. Все три здания находятся в неудовлетворительном состоянии, а победители конкурсов обязаны провести работы по реставрации и сохранению зданий, а также соблюдать требования по их содержанию и использованию.

Двухэтажный "Дом П. Е. Каткова" по ул. Комсомольской, д. 39/15, корп. А по начальной цене в 6 млн руб. забрало ООО "Октогон-инвестиции" Олега Никитенко - общественного советника губернатора, юриста и эксперта в области недвижимости. Компания стала единственным участником торгов по этому лоту.

"Дом Юрина" по ул. Степана Разина, д. 52 также ушел по начальной цене (12,19 млн руб.). Победителем торгов было признано московское ООО "Градинжиниринг" Сергея Белозерцева. Двухэтажное здание площадью 571,3 кв. м построил купец Иван Юрин. В начале ХХ века дом был перестроен по проекту архитектора Филарета Засухина. В 1919 г. дом был национализирован и поделен на коммунальные квартиры.

И наконец "Дом Арсения Юрина", расположенный по адресу: ул. Льва Толстого, д. 83, приобрела Вероника Серова. Видимо, речь о совладелице ООО "Радуга" из Кинель-Черкасс. Компания занимается молочным животноводством. Женщина также оформила ИП с основным видом деятельности "аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом". Торги прошли без повышения цены - Серова стала единственной их участницей. За 16,36 млн руб. она получит двухэтажное кирпичное здание в псевдорусском стиле 1902 г. постройки площадью 674,4 кв. м. В 2011 г. здесь снимали сцены сериала Сергея Урсуляка по роману Василия Гроссмана "Жизнь и судьба".

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