В Самаре прошли торги по продаже трех памятников архитектуры

В пятницу, 23 мая, прошли торги по продаже трех памятников архитектуры в Самаре - домов по ул. Льва Толстого, д. 83, по ул. Степана Разина, д. 52 и ул. Комсомольской, д. 39/15, корп. А. Все они обрели новых собственников.
Напомним, торги проводились ДОМ.РФ. Все три здания находятся в неудовлетворительном состоянии, а победители конкурсов обязаны провести работы по реставрации и сохранению зданий, а также соблюдать требования по их содержанию и использованию.
Двухэтажный "Дом П. Е. Каткова" по ул. Комсомольской, д. 39/15, корп. А по начальной цене в 6 млн руб. забрало ООО "Октогон-инвестиции" Олега Никитенко - общественного советника губернатора, юриста и эксперта в области недвижимости. Компания стала единственным участником торгов по этому лоту.
"Дом Юрина" по ул. Степана Разина, д. 52 также ушел по начальной цене (12,19 млн руб.). Победителем торгов было признано московское ООО "Градинжиниринг" Сергея Белозерцева. Двухэтажное здание площадью 571,3 кв. м построил купец Иван Юрин. В начале ХХ века дом был перестроен по проекту архитектора Филарета Засухина. В 1919 г. дом был национализирован и поделен на коммунальные квартиры.
И наконец "Дом Арсения Юрина", расположенный по адресу: ул. Льва Толстого, д. 83, приобрела Вероника Серова. Видимо, речь о совладелице ООО "Радуга" из Кинель-Черкасс. Компания занимается молочным животноводством. Женщина также оформила ИП с основным видом деятельности "аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом". Торги прошли без повышения цены - Серова стала единственной их участницей. За 16,36 млн руб. она получит двухэтажное кирпичное здание в псевдорусском стиле 1902 г. постройки площадью 674,4 кв. м. В 2011 г. здесь снимали сцены сериала Сергея Урсуляка по роману Василия Гроссмана "Жизнь и судьба".
Последние комментарии
Чем ближе к центру, тем меньше нагрузки на дороги, т.к. меньше плечо. Там до центра даже пешком не далеко. А из города-сада точно через весь город ездить, перегружать инфраструктуру. Да и кому там нужно будет дорогое жильё. Место самое удачное для Сити.
Кому-то больше заняться нечем, кроме как вредительством застройщикам. К нам итак никто не идёт особо.
Развивать всё, что можно, но приоритет конечно же метро Лучше него ничего не придумали ещё. Пока нет метро, временно и трамвай поможет
Зачем слушать этих непонятных противников. Они явно не понимают, что городу и региону даст такое строительство. В других регионах днём с огнём ищут таких застройщиков и девелоперов. А у нас сам пришёл.
Главная стройка города. Здесь не должно быть никаких проволочек.