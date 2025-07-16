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Строительство Строительство и недвижимость

Дома пора под снос: застройщик подал в суд на мэра Самары

САМАРА. 16 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Региональный арбитраж приступил к рассмотрению иска против главы города Ивана Носкова. Инициировало процесс ООО "РСУ-10".

Фото: пресс-служба мэрии Самары

В иске указано, что компания просит признать незаконным бездействие мэра в части выполнения отдельных пунктов договора о развитии застроенной территории (РЗТ) в границах улиц Ульяновской, Никитинской, Буянова и Вилоновской (в районе Губернского рынка), заключенного 18 января 2019 года. Подобные соглашения предусматривают расселение и снос старых домов с последующим строительством нового жилья на освобожденных участках.

Судя по материалам дела, проблемы возникли с первым этапом работы. "РСУ-10" просит суд обязать мэра принять решение о признании многоквартирных жилых домов № 113 (литеры А, а,а1) и 115В по ул. Буянова аварийными и подлежащими сносу, а здания на ул. Буянова/Ульяновская, 117/91 (литеры АА1А2) — подлежащим реконструкции.

Также компания требует, чтобы мэрия изъяла для муниципальных нужд жилые помещения, попавшие под снос в границах обозначенного участка, и земли под ними. Это является одним из этапов процедуры РЗТ. 

Что именно сейчас компания планирует построить на площадке, неизвестно. В 2020 году компания просила согласовать возведение 57-метровой высотки, но жители и мэрия были против.

ООО "РСУ-10" работает на рынке с 2009 года, известно как застройщик ЖК "Дом у самолета" на Московском шоссе, 272 ЖК "Дом у Космопорта" на ул. Дыбенко в Самаре. Владеет компанией Александр Праздников. Также он является соучредителем ООО "Ремстрой", которое уже несколько лет ведет борьбу за застройку участка рядом с территорией бывшего ипподрома, напротив ЖК "Фаворит".

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