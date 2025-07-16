Включаю лето вам: больше всего кабриолетов страхуют жители Москвы и Санкт-Петербурга

Любовь к поездкам на автомобиле с открытым верхом мало зависит от климата региона, где живет его владелец. Даже в суровых погодных условиях находятся любители кабриолетов, выяснили в отделе анализа клиентских данных "Росгосстраха", изучив портфель договоров автострахования.

"На выбор кабриолета куда сильнее влияет уровень дохода жителей региона, чем климатические условия, — считает Дмитрий Кузнецов, куратор направления каско компании "Росгосстрах". — Кабриолет — достаточно специфический тип автомобиля, обычно он не единственный в семье. Поэтому неудивительно, что 44% владельцев кабриолетов, страхующих свои авто в нашей компании, живут в Москве и Подмосковье. Средний возраст страхователей — около 45 лет — также говорит о том, что это состоявшиеся и обеспеченные люди".

Конечно, своих поклонников открытые автомобили находят в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — тут статистика "Росгосстраха" подтверждает актуальность известной песни группы "Ленинград". Правда, на северную столицу и окрестности приходится всего около 11% застрахованных кабриолетов.

Кроме двух крупнейших агломераций в десятку регионов с наибольшим числом владельцев кабриолетов вошли Воронежская, Калининградская, Кемеровская, Пензенская, Ростовская, Самарская, Челябинская области и Чувашия.

Хотя кабриолет больше ассоциируется с развевающимися длинными волосами девушки за рулем, статистика говорит об обратном — соотношение сильного и слабого полов составляет примерно 70:30.

Среди наиболее популярных моделей кабриолетов, которые страхуют в "Росгосстрахе", лидируют Mercedes-Benz E- и S-класса, а также разные версии Mini Cooper. Есть в портфеле компании и более доступные варианты — например, кабрио-версии Ford Focus, Peugeot 308 и Jeep Wrangler.

"Конечно, кабриолеты на российских дорогах даже в летний зной все еще редкость. Климат для них подходит далеко не везде, да и новые машины теперь доступны лишь через параллельный импорт. При этом многие все еще предвзято относятся к машинам "без крыши", — отмечает Дмитрий Кузнецов. — Но поклонники у кабриолетов есть и будут. И они уже давно опровергают мифы о том, что такие авто плохо заводятся зимой, что в салоне холодно даже с закрытой крышей или что откидную крышу легко сломать, чтобы пробраться внутрь. В конце концов, на случай вандализма всегда есть полис каско".