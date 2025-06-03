CARCADE представила лизинговые решения на юбилейной выставке "CTT Expo 2025"

Компания CARCADE приняла участие в 25-й юбилейной международной выставке строительной техники и технологий "CTT Expo 2025", которая проходила с 27 по 30 мая в МВЦ "Крокус Экспо".

Выставка вновь подтвердила статус крупнейшего отраслевого события в России и СНГ, собрав более 1700 участников и свыше 80 000 посетителей. В этом году мероприятие развернулось на площади в 215 000 м², охватив все три павильона выставочного центра, 12 залов и прилегающие открытые пространства. "CTT Expo 2025" стала частью масштабной отраслевой синергии EXPO, в которую также вошли выставки COMvex, CTO Expo и Logistika Expo. Такое объединение дало возможность представить весь спектр решений для строительной, транспортной, сервисной и логистической отраслей.

Юбилейная выставка запомнилась не только масштабами, но и насыщенной программой: премьерами техники, демонстрациями оборудования, профессиональными дискуссиями и конкурсом "Инновации в строительной технике в России". Площадка стала точкой притяжения для лидеров рынка, производителей, дилеров и представителей бизнеса.

CARCADE традиционно выступила на выставке в качестве лизингового партнёра. Компания была представлена сразу на семи стендах, где в течение четырёх дней специалисты проводили индивидуальные консультации по вопросам лизинга, помогая клиентам подобрать эффективные схемы финансирования. Также на стендах посетители могли напрямую пообщаться с представителями заводов-производителей и осмотреть представленную технику.

"Мы ежегодно участвуем в CTT Expo, потому что видим устойчивый спрос на современные решения для приобретения строительной и специальной техники. Совместно с партнёрами мы предлагаем клиентам не только доступ к инновационным транспортным средствам, но и гибкие финансовые инструменты для развития их бизнеса. Для нас CTT Expo — важная платформа для укрепления деловых связей и продвижения передовых решений", — прокомментировала участие Дарья Мешкова, заместитель директора по работе с импортёрами и дистрибьюторами ООО "Каркаде".