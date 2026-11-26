Авито подвел итоги ежегодной премии для российских производителей мебели и товаров для дома. Всего поступило более 600 заявок, победителей определили в 46 номинациях.

"Мебель года" — ежегодная отраслевая премия, которая помогает российским производителям получать признание у аудитории, а покупателям — находить качественную мебель у отечественных поставщиков. Она объединяет производителей, мастеров и дизайнеров и служит площадкой для диалога бизнеса, экспертов и покупателей.

Победителей определяли в пяти основных категориях: "Гостиная и спальня", "Кухня и обеденная зона", "Детская мебель", "Мебель для общественных и уличных пространств", "Декор и интерьер". Жюри оценивало прежде всего практичность, функциональность, эргономику, безопасность и стиль изделий. Отдельно эксперты учитывали технологичность и экологичность производства.

По данным Авито, спрос на новую мебель в России продолжает расти. В третьем квартале 2026 года число сделок увеличилось на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а покупательская активность выросла на 17%.

"Мы видим, что для россиян по-прежнему важен уют в доме, особенно оформление интерьера. Спрос на комплекты мебели увеличился на 11% год к году, на тумбы и подставки — на 20%, на пуфы и банкетки — на 17%. Выросли и продажи нового текстиля и ковров (на 39%), освещения (на 31%), предметов интерьера и искусства (на 28%). При этом покупатели часто не знают, сколько сильных производителей работает в стране. Это не только известные фабрики, но и семейные мастерские, небольшие студии и региональные бренды, которые не уступают крупным игрокам по качеству и дизайну. Премия "Мебель года" нужна, чтобы о них узнали. Каждый год она открывает новые имена, и многие участники после нее находят покупателей по всей стране", — отметил Никита Ткачев, руководитель бизнес-направления "Мебель и товары для дома" в Авито Товарах.

Всего по итогам премии выбрали 46 победителей в пяти основных категориях. Среди них есть компании, которые участвуют в премии уже второй раз и снова получают награды: фабрика мягкой мебели "ПАН-ДИВАН" из Подольска, магазин корпусной мебели "Дубовенок" из Санкт-Петербурга, пермская мебельная фабрика Derzai и казанская студия озеленения Eco-store.

В номинации народное голосование победила компания "Шатура", которая специализируется на изготовлении корпусной мебели.

По традиции Авито вручил собственные награды. В номинации "В самое сердце" победила сербская мастерская "СРПСКА РАДИОНИЦА", которая производит мебель в России. Ее товары чаще других добавляли в избранное. Награду "Доставляю с Авито" за наибольшее число продаж с доставкой получил производитель мебели из Пензенской области "ВВР Мебель".

Свои специальные номинации представили и партнеры премии. Журнал "Идеи Вашему Дому" вручил награду "Дизайн для жизни" компании Mebel.black, которая делает стальную мебель для дома, ресторанов и офисов. Портал "Мой бизнес" в номинации "Креатив в производстве" отметил Reloft Home, мастерскую элитной мебели, света и декора. С полным списком победителей во всех номинациях можно ознакомиться на сайте.

Победители получили бейдж премии "Мебель года" 2026 на Авито, а также заслуженное признание в сообществе производителей.