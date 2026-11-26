MWS Cloud, которая входит в Группу компаний МТС, проанализировала использование сервиса быстрой доставки контента (CDN) в России в 2026 году. За год потребление сервиса среди российских компаний выросло в 1,4 раза. Самара вошла в ТОП-10 городов страны по доле использования цифрового трафика (9-е место).
Почти половина всего трафика контента в России приходится на Москву — на нее, по данным MWS Cloud, в октябре пришло 49,77% общего трафика CDN. В тройку лидеров по стране входят Санкт-Петербург — 10,65% и Новосибирск — 9,15%. Наибольший объем потребления технологии приходится на компании из сфер медиа, ритейла, e-commerce и финансового сектора. Именно в финансовом блоке пользователей CDN прибавилось больше всего — в 3 раза, в ИТ — в 2 раза. Растет спрос также у компаний в сфере строительства и производства.
CDN (Content Delivery Network) — это сеть доставки контента, которая позволяет ускорить загрузку сайтов, онлайн-сервисов, мобильных приложений, видео и других цифровых материалов. Контент кешируется на серверах сети и передается пользователю с ближайшего узла, что сокращает задержки и снижает нагрузку на основную инфраструктуру клиента.
Последние комментарии
Нужно смотреть в будущее, а не бюджет. Нужна магистраль в городе, чтобы пролететь весь город без остановок, в нужном районе свернуть и уже там торчать в пробках. Зачем нам за бешеные деньги очередной источник пробок. Смотрите на Казань и Уфу. Или мы будем вечной деревней?
... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет