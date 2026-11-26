MWS Cloud, которая входит в Группу компаний МТС, проанализировала использование сервиса быстрой доставки контента (CDN) в России в 2026 году. За год потребление сервиса среди российских компаний выросло в 1,4 раза. Самара вошла в ТОП-10 городов страны по доле использования цифрового трафика (9-е место).

Почти половина всего трафика контента в России приходится на Москву — на нее, по данным MWS Cloud, в октябре пришло 49,77% общего трафика CDN. В тройку лидеров по стране входят Санкт-Петербург — 10,65% и Новосибирск — 9,15%. Наибольший объем потребления технологии приходится на компании из сфер медиа, ритейла, e-commerce и финансового сектора. Именно в финансовом блоке пользователей CDN прибавилось больше всего — в 3 раза, в ИТ — в 2 раза. Растет спрос также у компаний в сфере строительства и производства.

CDN (Content Delivery Network) — это сеть доставки контента, которая позволяет ускорить загрузку сайтов, онлайн-сервисов, мобильных приложений, видео и других цифровых материалов. Контент кешируется на серверах сети и передается пользователю с ближайшего узла, что сокращает задержки и снижает нагрузку на основную инфраструктуру клиента.