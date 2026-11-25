ИТ-холдинг Т1 выходит на рынок ИИ-консалтинга, который по оценке Альянса в сфере ИИ, с 2023 года растет в среднем на 49% ежегодно. Первоочередной фокус нового направления на отрасли с большим объемом рутинных операций и документооборота: банки и финансовые институты, промышленность, здравоохранение, — им компания будет предлагать наработанный опыт внедрения сервисов с доказанной окупаемостью.

Аналитики ИТ-холдинга Т1 отмечают тенденцию к устойчивому спросу на услуги ИИ-консалтинга. Начиная с 2023 года этот рынок, по данным Альянса в сфере ИИ, растет в среднем на 49% ежегодно. Однако структура спроса серьезно изменилась: если раньше компании интересовались преимущественно пилотными проектами, чтобы оценить возможности и ценность ИИ, то сейчас — ждут готового бизнес-процесса с прогнозом возврата инвестиций.

ИТ-холдинг берет на себя роль экспертного партнера бизнеса в период его активной ИИ-зации. Чаще всего у самих предприятий нет достаточной экспертизы для разработки и внедрения ИИ-инструментов. По данным ВШЭ, около 52% российских компаний используют решения, доработанные сторонними организациями.

ИТ-холдинг Т1 предоставляет бизнесу трехуровневый консалтинг. На первом уровне топ-менеджмент получает предварительную оценку эффектов, сроков и затрат при реализации приоритетных, с точки зрения бизнеса, сценариев применения ИИ. Следующий этап сосредоточен на работе с подразделениями для выявления неучтенных потребностей, ранжирования запросов по эффекту и реализуемости и оценка готовности процессов и данных. На третьем этапе по каждому приоритетному направлению предлагают целевое решение.

Задача специалистов Т1 — определить, где ИИ принесет максимальную пользу в конкретной организации: для этого они помогают подготовить данные и процессы, а также обучить сотрудников работе с технологией. Услуга ИИ-консалтинга позволит упростить развертывание прикладных ИИ‑сценариев, сохранить прозрачность и контроль над данными, а также даст возможность масштабировать успешные кейсы на все подразделения — так создаётся устойчивая основа для поэтапной ИИ‑трансформации бизнеса.

Основное правило консалтингового подразделения ИТ-холдинга Т1 — считать экономический эффект до вложений, а результат каждого внедрения оценивать по единой методике. Для этого команда фиксирует существующие процессы в компании и их стоимость и прогнозирует, к чему приведут изменения с определением ИИ-драйверов эффективности. По завершении пилотного проекта достигнутые показатели проверяются по исходной формуле. При таком подходе неудачные сценарии отсеиваются еще на этапе оценки, а отчетность по пилотам выдерживает проверку финансовой службы и совета директоров.

Применение ИИ-консалтинга поможет бизнесу вывести в промышленную эксплуатацию пилоты, в том числе созданные на базе нестандартных, адаптированных под требования законодательства и отраслевые стандарты решений.

"Спрос на внедрение ИИ будет расти и дальше. Национальная стратегия развития искусственного интеллекта до 2030 года предусматривает, что затраты организаций на внедрение и использование ИИ увеличатся до 850 млрд рублей в год к 2030-му. Компаниям уже не нужно решать, внедрять ли ИИ. Теперь бизнесу важны управляемость и окупаемость проектов, чтобы инвестиции не заканчивались очередным пилотом без продолжения. Это значит, что на смену универсальным ИИ-стратагем придут компании с отраслевым опытом", — отмечает Сергей Голицын, руководитель направления "Искусственный интеллект" ИТ-холдинга Т1.