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Эксперт ИТ-холдинга Т1: проверять ИИ-гипотезы можно на "сырых" данных, а для широкого внедрения — качество надо дотягивать ИТ-холдинг Т1 вышел на азиатский рынок ТелекомДейли признал Билайн лидером по удобству доступа к искусственному интеллекту DDoS-атаки стали мощнее Т2 запустил виртуальные примерочные в салонах связи

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Эксперт ИТ-холдинга Т1: проверять ИИ-гипотезы можно на "сырых" данных, а для широкого внедрения — качество надо дотягивать

САМАРА. 27 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Бизнес может ускорить внедрение ИИ, если будет проверять гипотезы параллельно с подготовкой данных", — заявил руководитель направления "Искусственный интеллект" ИТ-холдинга Т1 Сергей Голицын на форуме "Цифровые решения". Запускать пилотные ИИ-проекты компания может и без большой подготовительной работы, так как данные в корпоративном контуре уже очищены и хорошо структурирована. Но для масштабирования ИИ-решений и обучения моделей качество данных придется дотягивать.

"Сырые данные" — это что-то вроде надписи на заборе, но к ним не может относиться информация, которая уже прошла через корпоративные системы, ту же CRM. Это достаточно точные данные", — уверен Сергей Голицын. На этом "сырье" без значительных инвестиций можно запускать проверку гипотез. И только после того, как результат найдет подтверждение, следует инвестировать в повышение качества данных, в их разметку, дедупликацию.

Иной подход и уровень инвестиций требуется при подготовке данных для обучения моделей. "Сильнее всего от качества данных зависит обучение фундаментальных моделей. Качество курации должно быть важнее объема данных, и за этим стоит целая методология: создание сложных датасетов, их взвешивание", — добавил Сергей Голицын.

Он напомнил, что именно из-за низкого качества данных первые модели часто галлюцинировали и выдавали ту информацию, которую попросту заучили. Теперь, по его словам, с такими проблемами сталкиваются значительно реже.

Гид потребителя

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