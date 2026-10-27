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Экономика и бизнес

Самарское предприятие "Рубин" проходит диагностику производительности труда

САМАРА. 27 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На заводе выбрали эталонный участок — сборочный цех. Здесь уже внедряют систему 5С и почасовой производственный анализ.

ООО НПО "Рубин" продолжает участие в федеральном проекте "Производительность труда". Он входит в национальный проект "Эффективная и конкурентная экономика". Предприятие перешло к этапу диагностики производственных процессов. Работу ведут эксперты Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Самарской области (РЦК).

"Рубин" — самарский производитель сельскохозяйственной техники. Компания разрабатывает и выпускает самоходные опрыскиватели и разбрасыватели минеральных удобрений на шинах сверхнизкого давления. Техника применяется для защиты посевов от сорняков и вредителей, а также для внесения удобрений с целью увеличения урожайности. Продукция предприятия работает в более чем 25 регионах России.

Для пилотного проекта выбран процесс производства опрыскивателя самоходного "Рубин" (модификация Рубин TD-2500). Внедряются первые инструменты бережливого производства. Система 5С помогает навести порядок на рабочих местах и сократить время на поиск нужных деталей. Почасовой производственный анализ позволяет видеть реальную картину: где возник простой, что стало его причиной и как быстро устранить проблему.

В ходе диагностики специалисты вместе с рабочей группой предприятия проанализируют несколько ключевых направлений. В их числе — своевременное обеспечение рабочих мест необходимыми комплектующими со склада. Для чего предстоит оптимизировать процессы логистической службы, чтобы детали поступали на участок вовремя и без лишних перемещений. Отдельное внимание уделят своевременному выявлению и устранению дефицита комплектующих. Еще один блок работы — планирование производства и закупок согласно плану выпуска продукции. Также на предприятии намерены выстроить систему подготовки рабочих мест.

"Рубин" — не первое предприятие сельхозмашиностроения в регионе, которое использует инструменты нацпроекта. Ранее в рамках федерального проекта успешно улучшил свои процессы самарский производитель "Пегас-Агро". Предприятие также специализируется на выпуске техники для аграриев. Опыт коллег подтверждает: бережливые технологии помогают наладить ритмичный выпуск сложной техники, сократить издержки и повысить качество сборки. Теперь этот путь предстоит пройти и коллективу "Рубина".

В Самарской области 239 предприятий внедряют бережливые технологии. Совокупный экономический эффект от участия в проекте превысил 4 млрд рублей. В среднем по региону время производственных процессов сократилось на 33–34%, запасы незавершенного производства — на 36%, а выработка на сотрудника выросла на 37%.

"Бережливые технологии помогают предприятию наладить ритмичный выпуск, сократить простои и повысить качество сборки. Это вклад в продовольственную безопасность и укрепление позиций самарских производителей на рынке сельхозтехники", — отметил значимость проекта для аграрного машиностроения министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.

Губернатор Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал, что повышение производительности труда — одна из ключевых задач развития реального сектора экономики. Рост эффективности на предприятиях ведет к увеличению зарплат, наполнению бюджета и развитию социальной инфраструктуры.

Участие в проекте бесплатное. Подробнее — на сайтах производительность.рф и эффективность.рф.

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