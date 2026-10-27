Самарское предприятие "Рубин" проходит диагностику производительности труда

На заводе выбрали эталонный участок — сборочный цех. Здесь уже внедряют систему 5С и почасовой производственный анализ.
ООО НПО "Рубин" продолжает участие в федеральном проекте "Производительность труда". Он входит в национальный проект "Эффективная и конкурентная экономика". Предприятие перешло к этапу диагностики производственных процессов. Работу ведут эксперты Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Самарской области (РЦК).
"Рубин" — самарский производитель сельскохозяйственной техники. Компания разрабатывает и выпускает самоходные опрыскиватели и разбрасыватели минеральных удобрений на шинах сверхнизкого давления. Техника применяется для защиты посевов от сорняков и вредителей, а также для внесения удобрений с целью увеличения урожайности. Продукция предприятия работает в более чем 25 регионах России.
Для пилотного проекта выбран процесс производства опрыскивателя самоходного "Рубин" (модификация Рубин TD-2500). Внедряются первые инструменты бережливого производства. Система 5С помогает навести порядок на рабочих местах и сократить время на поиск нужных деталей. Почасовой производственный анализ позволяет видеть реальную картину: где возник простой, что стало его причиной и как быстро устранить проблему.
В ходе диагностики специалисты вместе с рабочей группой предприятия проанализируют несколько ключевых направлений. В их числе — своевременное обеспечение рабочих мест необходимыми комплектующими со склада. Для чего предстоит оптимизировать процессы логистической службы, чтобы детали поступали на участок вовремя и без лишних перемещений. Отдельное внимание уделят своевременному выявлению и устранению дефицита комплектующих. Еще один блок работы — планирование производства и закупок согласно плану выпуска продукции. Также на предприятии намерены выстроить систему подготовки рабочих мест.
"Рубин" — не первое предприятие сельхозмашиностроения в регионе, которое использует инструменты нацпроекта. Ранее в рамках федерального проекта успешно улучшил свои процессы самарский производитель "Пегас-Агро". Предприятие также специализируется на выпуске техники для аграриев. Опыт коллег подтверждает: бережливые технологии помогают наладить ритмичный выпуск сложной техники, сократить издержки и повысить качество сборки. Теперь этот путь предстоит пройти и коллективу "Рубина".
В Самарской области 239 предприятий внедряют бережливые технологии. Совокупный экономический эффект от участия в проекте превысил 4 млрд рублей. В среднем по региону время производственных процессов сократилось на 33–34%, запасы незавершенного производства — на 36%, а выработка на сотрудника выросла на 37%.
"Бережливые технологии помогают предприятию наладить ритмичный выпуск, сократить простои и повысить качество сборки. Это вклад в продовольственную безопасность и укрепление позиций самарских производителей на рынке сельхозтехники", — отметил значимость проекта для аграрного машиностроения министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.
Губернатор Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал, что повышение производительности труда — одна из ключевых задач развития реального сектора экономики. Рост эффективности на предприятиях ведет к увеличению зарплат, наполнению бюджета и развитию социальной инфраструктуры.
Участие в проекте бесплатное. Подробнее — на сайтах производительность.рф и эффективность.рф.
Последние комментарии
... где ЭТОТ; - ИНСТИТУТ ...
... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.
... смотри Яндекс - Каспийский ВЕСТНИК - кто ЕСТЬ ... Пестриков Юрий Геннадьевич, неужто нет ИНТЕРЕСА развивать ЭТОТ проект pestrikov_y@mail.ru
Сейчас район утопает в зелени, а будут каменные джунгли. Кроме этого, не будет возможности расширить пр. Кирова. А Ботагоз Кинжалиновой нужно встретиться с краеведами...
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.