16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Газпром трансгаз Самара" подтвердил готовность к зиме Сотрудники "Газпром трансгаз Самара" завоевали призовые места на V Фестивале труда ПАО "Газпром" В Самарской области газифицирован логистический парк "Преображенка-2" Газовики объяснили, как подготовить дома к осенне-зимнему периоду В Самарской области обследовали газопроводы, проложенные под водой

Газовая отрасль ТЭК

"Газпром трансгаз Самара" подтвердил готовность к зиме

САМАРА. 26 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 87
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Предприятие "Газпром трансгаз Самара" прошло традиционную проверку готовности к зиме — периоду повышенных нагрузок. Такое заключение сделала экспертная комиссия, в состав которой вошли представители ПАО "Газпром" совместно с ООО "Газпром газнадзор" и ООО "Газпром газобезопасность".

Фото: предоставлено ООО "Газпром трансгаз Самара"

Эксперты проверили работоспособность оборудования и всех систем: безопасности, защиты, оповещения, эвакуации, связи, резервного электроснабжения, тепловодоснабжения. Проверка проводилась с реальными действиями, обращали внимание на четкость перехода с основных систем на резервные, проводили беседы с сотрудниками об их действиях в нештатных ситуациях. В ходе противоаварийных тренировок оценивалась готовность персонала, работа системы оповещения и сбора аварийных бригад, их оснащение, скорость выезда на место условной аварии и разворачивания.

По итогам проверки подтверждена полная готовность предприятия к работе в осенне-зимний период. Завершены все запланированные диагностические, ремонтные и профилактические работы.

Реклама. ООО "Газпром трансгаз Самара".

ERID: 2VSb5xCz2Dp

ИНН 6315000291

Гид потребителя

Последние комментарии

Владимир Тихонов 23 мая 2024 06:48 СВГК отчиталась об уменьшении тарифов на техобслуживание газового оборудования

Че то непонятно,раньше те же СВГК работники ходили и проверяли печь ,труубу к ней и все водило в оплату за газ ,щас за газ одни берут а эти я понял остались без денег и решили через ,,обслуживание ,,хапануть и типа теперь им надо набирать новых работников и транспорт чтоб намылить соединение и померить газоанализатором,и за эти ПРОЦЕДУРЫ ТАКИЕ ДЕНЬГИ КАЖДЫЙ МЕСЯЦ БРАТЬ,,ПУСТЬ РУКОВОДСТВО В ЛИЦЕ ДИРЕКТОРОВ СВОИ ОКЛАДЫ ПРИВЕДЕТ В ,,НОРМУ,,ВСЕ ПРОЛОЖЕНО ПРИ СССР И ИХ ТРУД,,РУКОВОДСТВА,,ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ХАПАНИИ ДЕНЕГ НА ПУСТОМ МЕСТЕ ,ОФИСАМИ И ОХРАНОЙ ОБЛОЖИЛИСЬ простым работягам мало что прибавится в зарплате ,

Вячеслав Гусев 17 марта 2024 03:54 В СВГК подтвердили рассылку квитанций на 1 рубль вместо похода в офис для заключения договора

Что за глупость, ты должен согласно требований Закона все это сделать, а не требовать с кого то. Не знаешь - спроси кто знает.Они идут тоби навстречу, упрощая твоюже жизнь, а я не могу не хочу. Хотельщик ты наш.

Денис Светлый 04 февраля 2024 10:08 В СВГК подтвердили рассылку квитанций на 1 рубль вместо похода в офис для заключения договора

Что это еще за чухня??? Пусть представят текст договора под которым я должен поставить подпись, пусть отдадут мне мой экземпляр с их подписью. А этот непонятный штрихкод пусть себе на зад прилепят.

Илья Сердюк 21 марта 2018 11:07 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Прошла экспертизу?

Павел Фирсов 17 марта 2018 17:14 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Странно, но вот в этой рекламке про цифровую трансформацию "Росэнергоатома"(https://www.gazeta.ru/prcom/2018/03/05/11671897.shtml) от имени разработчика решений на базе SAP говорится, что IT-поддержка бизнес-процессов - как раз и есть один из элементов цифровизации экономики. :) Видимо, ребята, продвигающие SAP, совсем ничего не понимают в этой самой цифровой экономике. :)

Фото на сайте

История газовой отрасли региона представлена на фотовыставке

История газовой отрасли региона представлена на фотовыставке

"Газпром" укрепил статус лидера

"Газпром" укрепил статус лидера

Самарские газовики провели антитеррористические учения на объектах газового хозяйства

Самарские газовики провели антитеррористические учения на объектах газового хозяйства

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1