"Газпром трансгаз Самара" подтвердил готовность к зиме

Предприятие "Газпром трансгаз Самара" прошло традиционную проверку готовности к зиме — периоду повышенных нагрузок. Такое заключение сделала экспертная комиссия, в состав которой вошли представители ПАО "Газпром" совместно с ООО "Газпром газнадзор" и ООО "Газпром газобезопасность".

Эксперты проверили работоспособность оборудования и всех систем: безопасности, защиты, оповещения, эвакуации, связи, резервного электроснабжения, тепловодоснабжения. Проверка проводилась с реальными действиями, обращали внимание на четкость перехода с основных систем на резервные, проводили беседы с сотрудниками об их действиях в нештатных ситуациях. В ходе противоаварийных тренировок оценивалась готовность персонала, работа системы оповещения и сбора аварийных бригад, их оснащение, скорость выезда на место условной аварии и разворачивания.

По итогам проверки подтверждена полная готовность предприятия к работе в осенне-зимний период. Завершены все запланированные диагностические, ремонтные и профилактические работы.