Виктор Скуфинский представил Самарскую область на всероссийском совещании компаний Группы "Газпром межрегионгаз"

САМАРА. 24 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Мероприятие прошло в Санкт-Петербурге под руководством Генерального директора "Газпром межрегионгаз" и "Газпром газификация" Сергея Густова.

Генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз" и ООО "Газпром газификация" (Единый оператор газификации) Сергей Густов провел в Санкт-Петербурге всероссийское совещание с руководителями региональных газовых компаний и газораспределительных организаций, входящих в Группу "Газпром межрегионгаз". В мероприятии приняли участие члены Правления ПАО "Газпром" Владимир Марков и Вадим Симдякин, представители федеральных министерств и ведомств, а также независимых региональных газовых компаний от Сахалина до Калининграда. Самарскую область представлял генеральный директор "Газпром межрегионгаз Самара" и "Газпром газораспределение Самара" Виктор Скуфинский.

Участники обсудили итоги программ развития газоснабжения и газификации субъектов Российской Федерации на 2021–2025 гг., реализацию мероприятий по догазификации, цифровизацию газовой отрасли, обеспечение безопасной эксплуатации внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и поставки газа.

Всего с 2021 по 2025 годы в рамках программ создана возможность подключения к газу более чем 335 тыс. домовладений в 2,15 тыс. населенных пунктах. В настоящее время реализуются программы развития газоснабжения и газификации на период 2026–2030 гг.

В рамках догазификации к настоящему времени создана возможность подключения к газу более чем 1,85 млн домовладений, жители около 1,17 млн домов уже пользуются сетевым топливом.

Продолжается работа по догазификации медицинских и образовательных учреждений: заключено около 1,2 тыс. договоров на их подключение к газовым сетям, 885 исполнены, а почти 380 организаций пользуются газом.

В 2026 г. и в последующих годах планируется дальнейшее развитие абонентской базы и увеличение поставок газа. В настоящее время компании Группы обеспечивают надежное газоснабжение более 33,2 млн абонентов-физических лиц и 316,6 тыс. юридических лиц.

Продолжается развитие портала Единого оператора газификации (connectgas.ru), внедряются интеллектуальные системы учета газа (ИСУГ) для увеличения телеметрического контроля поставок газа, разрабатываются и совершенствуются сервисы дистанционной оплаты газа. Запущен и реализуется проект создания Единого центра по работе с клиентами (ЕЦРК), который призван оптимизировать взаимодействие между региональными компаниями, газораспределительными организациями и потребителями газа.

В рамках Всероссийской акции "Храним огонь Победы" ПАО "Газпром" в 2025 г. газифицированы почти 190 мемориалов. В общей сложности в настоящее время в зоне ответственности компании находится около 2 тыс. Вечных огней и Огней памяти.

"Программа газификации 2021–2025 гг. выполнена успешно. Алексей Борисович Миллер высоко оценил ее результаты. В настоящий момент в рамках догазификации подключен 1,17 тыс. домовладений. Президентом Владимиром Владимировичем Путиным установлены амбициозные цели: 1,6 млн подключений к 2030 г. и 3 млн к 2036 г. Уверен, что вместе мы их обязательно достигнем", — сказал Вадим Симдякин.

"Абсолютным приоритетом для Группы "Газпром межрегионгаз" является реализация крупнейших президентских инфраструктурных проектов — газификации и догазификации. Данные программы делают быт людей значительно проще, особенно в небольших и отдаленных населенных пунктах, приносят тепло и уют в дома, дают новые импульсы развитию промышленности, усиливают надежность энергетических секторов регионов. Взаимодействие компаний Группы с властями субъектов является залогом выполнения всех задач, которые ставят перед нами руководство страны и ПАО "Газпром", — отметил Сергей Густов.

История газовой отрасли региона представлена на фотовыставке

"Газпром" укрепил статус лидера

Самарские газовики провели антитеррористические учения на объектах газового хозяйства

