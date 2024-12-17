Продолжается акция по списанию пеней при полном погашении задолженности за газ

С 1 по 30 декабря 2024 года для абонентов компаний "Газпром межрегионгаз Самара" и "Газпром газораспределение Самара" действует акция — "В Новый год без долгов!". С начала месяца льготным предложением уже успели воспользоваться 47 тысяч человек.

Напомним, потребители "голубого топлива" могут аннулировать пени, начисленные за несвоевременную оплату газа. Для этого абонентам — физическим лицам, которые по различным причинам накопили долги по состоянию на 01.12.2024, необходимо до 30 декабря текущего года оплатить задолженность в полном объеме.

Акция распространяется на оплату:

— потребленного ресурса,

— госпошлины,

— услуг газоснабжения: приостановление / возобновление подачи природного газа.

Возможность списания пеней, по которым вынесены судебные приказы и иные судебные акты, также будет рассмотрена в индивидуальном порядке. Для этого до конца декабря 2024 года необходимо лично обратиться в клиентские центры компании "Газпром межрегионгаз Самара".

Потребители газа, выполнившие все условия акции, в январе 2025 года получат квитанции с аннулированными пенями. Это отличный шанс сэкономить и начать новый год без долгов!

Оперативно узнать состояние своего лицевого счета и произвести оплату задолженности без комиссии, можно не выходя из дома — через личный кабинет на сайтах samararegiongaz.ru, мойгаз.смородина.онлайн или paygas.ru,, а также с помощью мобильных приложений "МойГаз" и "Оплата за газ" (доступно в AppStore, PlayМаркет).