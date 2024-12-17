Продолжается акция по списанию пеней при полном погашении задолженности за газ

С 1 по 30 декабря 2024 года для абонентов компаний "Газпром межрегионгаз Самара" и "Газпром газораспределение Самара" действует акция — "В Новый год без долгов!". С начала месяца льготным предложением уже успели воспользоваться 47 тысяч человек.
Напомним, потребители "голубого топлива" могут аннулировать пени, начисленные за несвоевременную оплату газа. Для этого абонентам — физическим лицам, которые по различным причинам накопили долги по состоянию на 01.12.2024, необходимо до 30 декабря текущего года оплатить задолженность в полном объеме.
Акция распространяется на оплату:
— потребленного ресурса,
— госпошлины,
— услуг газоснабжения: приостановление / возобновление подачи природного газа.
Возможность списания пеней, по которым вынесены судебные приказы и иные судебные акты, также будет рассмотрена в индивидуальном порядке. Для этого до конца декабря 2024 года необходимо лично обратиться в клиентские центры компании "Газпром межрегионгаз Самара".
Потребители газа, выполнившие все условия акции, в январе 2025 года получат квитанции с аннулированными пенями. Это отличный шанс сэкономить и начать новый год без долгов!
Оперативно узнать состояние своего лицевого счета и произвести оплату задолженности без комиссии, можно не выходя из дома — через личный кабинет на сайтах samararegiongaz.ru, мойгаз.смородина.онлайн или paygas.ru,, а также с помощью мобильных приложений "МойГаз" и "Оплата за газ" (доступно в AppStore, PlayМаркет).
Последние комментарии
Че то непонятно,раньше те же СВГК работники ходили и проверяли печь ,труубу к ней и все водило в оплату за газ ,щас за газ одни берут а эти я понял остались без денег и решили через ,,обслуживание ,,хапануть и типа теперь им надо набирать новых работников и транспорт чтоб намылить соединение и померить газоанализатором,и за эти ПРОЦЕДУРЫ ТАКИЕ ДЕНЬГИ КАЖДЫЙ МЕСЯЦ БРАТЬ,,ПУСТЬ РУКОВОДСТВО В ЛИЦЕ ДИРЕКТОРОВ СВОИ ОКЛАДЫ ПРИВЕДЕТ В ,,НОРМУ,,ВСЕ ПРОЛОЖЕНО ПРИ СССР И ИХ ТРУД,,РУКОВОДСТВА,,ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ХАПАНИИ ДЕНЕГ НА ПУСТОМ МЕСТЕ ,ОФИСАМИ И ОХРАНОЙ ОБЛОЖИЛИСЬ простым работягам мало что прибавится в зарплате ,
Что за глупость, ты должен согласно требований Закона все это сделать, а не требовать с кого то. Не знаешь - спроси кто знает.Они идут тоби навстречу, упрощая твоюже жизнь, а я не могу не хочу. Хотельщик ты наш.
Что это еще за чухня??? Пусть представят текст договора под которым я должен поставить подпись, пусть отдадут мне мой экземпляр с их подписью. А этот непонятный штрихкод пусть себе на зад прилепят.
Прошла экспертизу?
Странно, но вот в этой рекламке про цифровую трансформацию "Росэнергоатома"(https://www.gazeta.ru/prcom/2018/03/05/11671897.shtml) от имени разработчика решений на базе SAP говорится, что IT-поддержка бизнес-процессов - как раз и есть один из элементов цифровизации экономики. :) Видимо, ребята, продвигающие SAP, совсем ничего не понимают в этой самой цифровой экономике. :)